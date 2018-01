La hermana de Diana Quer a 'El Chicle': "No soy persona hoy, pagarás hijo de puta"

Valeria Quer ha compartido en su cuenta de Instagram una foto con su hermana unas horas después de que se hiciera público que la Guardia Civil había encontrado el cuerpo de la joven de 18 años en el pozo de una nave en Rianxo.

Ha sido la despedida definitiva de su hermana, 16 meses después de que esta desapareciera, y ha ido acompañada de otra publicación efímera -los 'stories'- en la que se dirigía directamente a El Chicle.

La hermana de Diana Quer ha usado la red social para despedirse de su hermana después de que su asesino confeso revelara el lugar donde se encontraba su cuerpo.

Cuando ya se había confirmado la detención de El Chicle, Valeria compartió otro mensaje en el que anticipaba la despedida a su hermana: "Espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobretodo a mamá".

Su madre, Diana López-Pinel, se encuentra "rota de dolor" tras conocer el hallazgo del cuerpo de su hija y ha asegurado que "no era el final que esperaba", según ha declarado a los medios su abogado, Víctor de Bernardo.

La desaparición de Diana desató una guerra en la familia Quer, con una disputa entre la madre y el padre, divorciados hace más de tres años. En este contexto, Valeria fue detenida por amenazar a su madre con un palo en abril de este año.

La hermana de Diana fue trasladada a la comisaría de Pozuelo de Alarcón y, al tratarse de una menor de edad, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. Este domingo, Valeria ha publicado más posts dirigidos ha su hermana Diana.

En uno, recuerda momentos vividos juntas y pequeñas riñas sin importancia:

"Me quedo con lo guapa que te vi la última vez que te vi y con la rabia que me dio que usaras mi maquillaje que ya sabes que no me gusta". En otro, ha colgado una imagen de ambas cuando todavía eran poco más que bebés: "Hasta siempre hermanita cuida de mi mucho 1998-2016".