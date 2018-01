El padre de Diana Quer pone en su sitio a Pablo Iglesias por su última basura dialéctica en contra de la prisión permanente

El padre de Diana Quer está de tour mediático explicando y justificando las razones que le han llevado junto a otras familias que también han sufrido la violenta desaparición y muerte de sus hijos a solicitar que se mantenga la prisión permanente para casos como los que él y otros padres han sufrido.

Juan Carlos Quer considera que no es suficiente con el hecho de que los presos que se han llevado por delante la vida de sus primogénitos cumplan sus condenas. Si es pertinente, que queden encarcelados de por vida.

Este 20 de enero de 2018, en las páginas de ABC, Juan Carlos Quer respondía a uno de esos vómitos que determinados políticos suelen soltar. En este caso replicaba a Pablo Iglesias por haber dicho que la petición del padre de Diana respondía, átense los machos, a "un halo de venganza".

Quer, que si de algo puede presumir es de hacer gala de una exquisita educación y talante, le dio un buen meneo al secretario general de Podemos:

No voy a particularizar, no voy a entrar a esa altura o bajura dialéctica. Lo que sí quiero decir es que cuando la gente se baja de los coches oficiales y vive la realidad del día a día y tiene un hijo, su máxima preocupación es protegerlo. La de la prisión permanente revisable es una ley que existe en los países más avanzados de Europa, como Alemania o Francia. Es para asesinatos en menores, discapacitados... Se necesita esta pena cualificada porque la normativa penal de aplicación general no da solución.