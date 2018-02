La siniestra carta de Maje al asesino de su marido

María Jesús, conocida como Maje en su círculo de amigos, se intercambió varias cartas con Salva, uno de sus amantes y autor confeso de la muerte de su marido -crimen por el que ella también está en prisión-, en las que le expresaba su amor. "Te quiero por encima de cualquier obstáculo. Tu Maje, tu bruja, tu fea... Pero al fin y al cabo... tuya!". A lo que él le respondía: "Siempre te tengo en mis pensamientos, tengo una dependencia hacia ti increíble. Te necesito como el respirar. Tu brujo, tu petardo... Simplemente Salva".

Estos son algunos de los mensajes que se intercambiaron Maje y Salva en diferentes misivas -algunas escritas a mano y otras a ordenador- y que se han incorporado al sumario del juzgado de Valencia que investiga el asesinato de Antonio, marido de Maje, en agosto de 2017 en un garaje de la calle Calamocha de la ciudad, en el barrio de Patraix. Recibió ocho puñaladas.

La Audiencia acaba de acordar que ella, que se inculpó ante la Policía pero se desdijo en el juzgado, siga en prisión preventiva al apreciar riesgo de fuga. Este viernes se le vio visiblemente afectada en un careo que mantuvo con su amante, en el que ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular -representada por los abogados Miguel Ferrer y Patricia Cogollos- formularon las preguntas que consideraron pertinentes.Tanto Maje, enfermera, como Salva, auxiliar de enfermero, trabajaban en el mismo hospital de Valencia y así lo describía ella en una carta intervenida por la Policía que le remitió a él: "Lo ví... Allí estaba... Sonriente, con los ojos brillantes desde el control de enfermería de la tercera planta (...) Me gustaba, me atraía, ¡¡¡lo deseaba!!! (...) Su olor, su presencia, su mechita cayendo, su gorrito..."

Y agregaba: "Me pongo presumida cuando viene, coqueta. Me anima que venga a planta y verlo... y pasar por su lado... "está el gotero de Ringer vacío" me dice y yo pienso... uff pues llénamelo tú pero no te vayas ya!". En la misma carta también describía su relación: "Es la historia de amor más auténtica y apasionante que he vivido y la gente pueda escuchar". "Esta carta es una declaración de amor hacia ti, te quiero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente, te quiero porque me llenas de vida y me haces sentir la mujer más importante del mundo. Tu Maje, tu bruja, tu fea... Pero al fin y al cabo... tuya!", le afirmaba.

