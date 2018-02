Le parten la cara a una mujer por arrancar un cartel 'indepe' y no recibe ayuda

Prefiere guardar el anonimato por si las moscas. Ya le han dado de lo lindo, y por poco no lo cuenta. Es una vecina de Viladecans, a quien cuatro individuos rodearon y a quien le propinaron un brutal puñetazo en la cara que la dejó sin sentido, mientras los testigos del suceso no la hacían ni caso. Ocurrió este viernes 16 de febrero de 2018 en los alrededores de la Plaça de la Vila, por haberse atrevido a arrancar un cartel secesionista de una farola, durante una concentración de apoyo a los dirigentes separatistas en prisión provisional.

Según da cuenta 'El Catalán', la agredida pasó por una vía colindante a dicha plaza cuando vio un cartel con propaganda secesionista en una farola singular. Reconoce que

"si hubiera estado en otro lugar posiblemente no lo hubiera arrancado, es algo que no he hecho nunca, pero al verlo ensuciando esa farola tan bonita, y con una esquina levantada sentí un impulso. Pero mi intención era quitarlo y seguir mi camino, no pensé en nada más ni quería enfrentarme con nadie".

Al arrancar el cartel, hizo una pelota para tirarla en la papelera más cercana. Pero el hecho fue observado por activistas secesionistas que estaban en los alrededores de la concentración, que se acercaron para reprocharle esta acción:

"Yo solo quería seguir mi camino, pero me encontré con un señor mayor delante de mí que empezó a darme pequeños empujones, y se acercaron más personas que me preguntaban por qué lo había hecho. Contesté que por qué ensuciaba la vía pública".

Asegura que "ese fue mi error. En vez de seguir mi camino, al contestarles caí en su cadena de reproches. Uno de ellos tapó otro cartel que estaba en una esquina al lado de la farola, mientras se me acercaban y me increpaban y caí en su trampa. Intenté quitar ese segundo cartel, no sé por qué lo hice, y solo pude quitar la mitad. Pero es que sentía que, si ellos tienen derecho a la libertad de expresión, manifestándose continuamente y ensuciando las calles, las farolas y las paredes con sus carteles, yo también tenía derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, de quitar un cartel puesto de manera incorrecta en una farola".

Al intentar arrancar este segundo cartel tres personas más se pusieron delante suyo, mientras le seguía empujando dicho señor mayor, al que le pidió en varias ocasiones que no la tocara, haciendo caso omiso.

El más corpulento de los cuatro, que llevaba algo parecido a un gorro o una boina y un abrigo beige de tres cuartos se acercó mucho,

"y le olí el aliento, porque soy muy sensible a estas cosas lo que motivó que le dijera ‘no se me acerque más, que se nota que ha bebido' pues estaba invadiendo mi espacio".

Los que rodeaban a esta mujer le gritaron que "estaba provocando" mientras otra persona se dedicó a tapar otro cartel presente en la fachada, lo que la llevó

"a intentar arrancarlo también. Ya digo que no estoy orgullosa por caer en su trampa. Al intentar hacerlo levanté los brazos en un acto reflejo ante un nuevo empujón que me lleva a decirles ‘qué valientes, cuatro contra uno'. Entonces recibí un empujón muy fuerte, lo que me llevó a levantar de nuevo el brazo en otro acto reflejo y de repente recibí un golpe tremendo del más corpulento, no sé si un tortazo o un puñetazo y poco más recuerdo salvo como una mano enorme se acercaba hacía mí instantes antes del impacto".

Asegura que

"acabé boca arriba, con un golpe en la nuca, un chichón en la frente y sin sentir la parte derecha de la cara, cómo si me hubieran anestesiado. Por suerte, llevaba una mochila en la espalda y llevaba un gorro y dos bufandas altas, porque soy muy friolera, y me protegieron un poco. Eso impidió que cayera a plomo y me hiciera más daño en la cabeza. No sé cómo caí, ni lo que pasó durante unos instantes, pero era raro que me dolieran partes del cuerpo como las rodillas, considerando que caí boca arriba".

La agredida reconoce que

"lo peor vino después. Desorientada, tras unos instantes con los ojos cerrados intentando recuperar la conciencia, solo escuchaba voces de mujer que me decían ‘¿cómo estás? Venga, levántate, que no te has hecho nada'. Se notaba que no querían ayudarme, que querían quitarle hierro a la agresión, porque el matón era uno de los ‘suyos'. Pero en ningún momento mostraron compasión o preocupación. Al contrario, una de ellas era médico, porque lo oí en una conversación con otra persona, y ni me miró las heridas ni mostró demasiado interés en cómo estaba. Se excusaba con un ‘no quiere ayuda'. Ni humanidad, ni nada".

Pidió ayuda a dos mujeres y un hombre e intentó darles su móvil para que llamaran a la policía, y les dijo que la habían agredido, pero se negaron y no cogieron el teléfono. El hombre le dijo "¿y tú qué has hecho?" y ante su respuesta de "quitar un cartel", siguió sin querer ayudarla y le preguntó, con tono de reproche "¿y por qué?".

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Viladecans, Carolina Torres, ha lamentado la agresión “por motivos ideológicos” sufrida por esta vecina.

