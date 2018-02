El soberano corte de Tabarnia a los 'indepes' que cargan contra Felipe VI en pleno MWC

Una vergüenza en toda regla, y para colmo de males 'bendecida' por las instituciones catalanas, cuyos representantes le han hecho al rey Felipe VI este domingo 25 de febrero de 2018 un feo imperdonable al no recibirle oficialmente, a lo que ha 'respondido' el monarca apelando a la "firme cooperación institucional" durante el transcurso de la cena de inauguración del Mobile World Congress, en el Palau de la Música de Barcelona. ('Borbón Party': Los 'indepes' recibirán desnudos al Rey en el World Mobile Congress).

El monarca ha accedido al lugar, -donde le han acompañado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, Álvaro Nadal-, pese a los intentos de los independentistas de bloquear su llegada, concentrándose en las principales calles de acceso convocados por los radicales Comités de Defensa de la República (CDR), donde se han enfrentado incluso a los mossos, despachándose a gusto con gritos de "¡Fuera el Borbón!". (La cabronada que preparan los 'indepes' a Felipe VI en el Mobile World Congress).

No rendir pleitesía al rey, no ir a los besamanos, no hincar la rodilla al paso de su carroza y no apoyar la reinstauración del derecho de pernada pone en peligro el Mobile World Congress. Me parece mezquino que Ada Colau cometa esta irresponsabilidad en pleno Siglo XVII.