"No he sido yo, esta mañana no he cogido el coche"

La Guardia Civil detiene a la novia del padre de Gabriel Cruz mientras trasladaba el cadáver del niño

Los agentes han sorprendido a la joven dominicana, tras sacar esta de un pozo el cuerpo del crío de 8 años desaparecido en Níjar (Almería) el 27 de febrero