La macabra burla de una diabólica Ana Julia a los padres del pequeño Gabriel

Según parece, no deja nada al azar. Calculadora y fría, Ana Julia Quezada se guardaba una última jugada en la manga tras ser detenida, para mostrar su total falta de empatía y desprecio hacia la familia dle infortunado Gabriel Cruz. (La terrible venganza que preparan contra Ana Julia las cabreadas presas de El Acebuche).

Lo ha contado este miércoles 14 de marzo de 2018 Manuel Vilaseró, periodista y amigo de la familia de Gabriel, que ha valorado en 'El programa de Ana Rosa' la versión de los hechos que ha dado Ana Julia en su confesión -verla íntegra- sobre la muerte del niño de 8 años.

Asegura la asesina confesa que el día en el que desapareció el menor se encontró con el niño en la calle y le ofreció ir con ella a la finca de los abuelos maternos. Prosigue diciendo que ella se puso a pintar dentro de la casa y el niño se quedó fuera. Cuando le vio jugando con un hacha le llamó la atención y tuvieron una discusión, según su versión:

"Tú no eres mi madre, no me mandas y no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca. Fue dentro de la vivienda, cuando estaba muerto me di cuenta de que tenía un problema importante. Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando. No quería hacerle daño a Ángel así que lo mejor fue enterrarlo. Cogí una pala y lo enterré Así él no sabría nunca lo que habría pasado. Me llevé la ropa, al terminar a casa de la abuela y la escondí en casa de la abuela".