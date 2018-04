Terror en Murcia por los 3 asaltos a chalés y una violación

Fueron apenas unos minutos, pero se le hicieron eternos. «Íbamos a cenar y, cuando entré en la cocina, me los encontré de golpe. Se habían metido por allí». Esta vecina de la tranquila urbanización Montepríncipe, en Molina de Segura (Murcia) –que prefiere mantener el anonimato por temor–, y su hija, de 28 años, se vieron sorprendidas en la madrugada del lunes por cuatro encapuchados que asaltaron su vivienda en plena noche y llegaron a agredirlas y amenazarlas con un cuchillo. «Cuando te pasa algo así, tu cerebro no procesa», explicó con un miedo que aún no la ha abandonado. «Va a cámara lenta».

Estas dos mujeres, que se encontraban solas en casa en el momento del violento asalto, son solo dos de las víctimas que está dejando tras de sí una banda que ha sembrado el terror en Molina y sus urbanizaciones. La Policía Nacional, que ya ha iniciado una investigación para tratar de dar con los delincuentes, sospecha que el mismo grupo está detrás de otros dos robos que se produjeron, esa misma madrugada, apenas a unos kilómetros de distancia: uno en Montepríncipe y otro en la cercana urbanización de Altorreal, en el residencial Miragolf. En este caso, los cuatro integrantes del violento grupo –podría existir un quinto miembro que aguardaba en el automóvil– ascendieron un escalón más en su violencia y llegaron a agredir sexualmente a la propietaria de un chalé delante de su marido, según recoge ABC.

Las víctimas de estos robos no han podido ofrecer una descripción física de los asaltantes, dado que iban encapuchados, pero, según precisaron fuentes cercanas al caso, sí coinciden al señalar que los ladrones, por su acento, podrían ser árabes.

El grupo comenzó su aterrador recorrido de esa noche por la vivienda de esta vecina de Montepríncipe. Un chalé, nada pretencioso, que sin embargo la banda no debió de elegir de manera casual. El domicilio se encuentra ubicado en una pequeña urbanización que cuenta con vigilancia privada y con un único camino de entrada y salida que obliga a pasar delante de una garita. Está situado, sin embargo, en uno de los extremos, separado de la carretera de Altorreal por una pequeña montaña de tierra. Los ladrones se adentraron en la vivienda en torno a las diez y media de la noche, cuando algunos de los dueños de casas cercanas aún no habían regresado de las vacaciones.

