Las putadas del modoso Zapatero a los sufridos guardias civiles que lo escoltan

Están de él hasta las narices, pero poco pueden hacer a menos de que desde Presidencia alguien se dé por aludido y respete la prevención de riesgos laborales. Son los guardias civiles que escoltan al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha decidido establecer su segunda residencia en Lanzarote tras adquirir una villa en la urbanización Island Homes, conocida también como Los Noruegos en la playa de Famara. (La sorpresa doble que se escondía tras la relación entre Zapatero e Iglesias).

Por si fuera poco lo que han pasado esta Semana Santa en tal lugar, mientras el amigo de Maduro disfrutaba de sus vacaciones, se las ven venir ya que nada a cambiado y el mentado quiere establecerse allí en plan segunda residencia.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), denuncia la situación:

"no es la primera vez que ocurre que los agentes destinados a proteger al expresidente del Gobierno en sus vacaciones canarias no lo hacen con unas condiciones higiénicas idóneas y con un lugar físico desde el que prestar servicio".

AEGC denuncia que se vuelve a repetir la misma escena. "Él disfrutando de sus días de asueto en Famara y los guardias civiles que deben hacerle las labores de escolta prestando el servicio en penosas condiciones".

"Por no tener, los agentes carecen hasta de un aseo en el que poder lavarse o realizar sus necesidades fisiológicas. Por no decir que no tienen ni una sombra en la que cobijarse del calor canario ya que la vigilancia, por la falta de medios, se hace a pie de calle de forma estática".