Así es la nueva vida de Cristina Cifuentes lejos de la política

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha renunciado este martes a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid y se ha retirado de la política tras casi 30 años ocupando cargos públicos y orgánicos en el PP. Ahora Cristina Cifuentes (53) inicia una nueva etapa en la que tendrá que explorar otras opciones laborales, con la intención de ganarse la vida, según recoge informalia.

Y es que con la decisión de abandonar su acta en la Asamblea, la ex política dejará de percibir los 3.503 euros brutos al mes de asignación. Una pérdida que se une a los 103.090 euros brutos anuales que recibía como presidenta de la Comunidad de Madrid.

"No tengo pisos, ni áticos, no tengo acciones, no tengo nada (...) En mi cuenta corriente debo de tener 900 euros. Soy una persona honrada que vive de su sueldo de funcionaria", reconocía la madrileña hace unos años, con el estallido de la trama Púnica. Estas declaraciones fueron confirmadas por un otro destacado dirigente popular, que aseguraba que "mientras Paco (Granados) escondía maletines con un millón de euros en el altillo de la casa de sus suegros, Cristina vivía de alquiler en un piso del barrio de Malasaña".