El 'vía crucis' del concejal de la CUP que se pone morado dando hostias en plena playa: "¡Puta España!"

Un jocoso y lamentable sainete el representado este domingo 21 de mayo sobre las arenas de la playa de Canet de Mar, donde los actores -desde unos encapuchados, pasando por un jubilado nacionalista de 82 años llamado Joan y una señora histérica, y acabando con un concejal de la CUP en plan estrella-, han hecho méritos más que suficientes para que se fije en ellos hasta el mismísimo Carles Puigdemont, que ha dado ánimos a las 'víctimas' condenando las "agresiones del fascismo unionista": (La vomitiva infamia de las CUP y ERC en Sabadell homenajeando a los agresores de Alsasua)

La meva total condemna a aquestes agressions del feixisme unionista, que continuen impunes. No fem cap concessió a les seves provocacions. Si la nostra actitud cívica i no-violenta els exaspera, senyal que anem bé. No caiguem en cap provocació. https://t.co/9ig00NNdrQ

"Mi total condena a estas agresiones del fascismo unionista, que continúan impunes. No hagamos ninguna concesión a sus provocaciones. Si nuestra actitud cívica y no violenta los exaspera, señal que vamos bien. No caigamos en ninguna provocación".