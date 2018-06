"Tú, Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como una niña"

Tremendo cómo se está poniendo el tema en las escuelas, particularmente en Madrid. ¡Los padres deben estar alerta con el adoctrinamiento ideológico!

Y es que si no es por un padre empeñado en frenar una iniciativa del Ayuntamiento de Manuela Carmena, no se habría parado un tendencioso taller sobre una supuesta, que no es tal, neutralidad ideológica en referencia al género de los alumnos.

Por lo menos, el colegio público San Isidoro de Madrid ha rechazado implantar este curso de supuesta igualdad mal entendida para alumnos de sexto de Primaria, de once y doce años, en calidad de actividad extraescolar.

Como ejemplo de lo que en este taller se acomete: explica El Confidencial Digital, entre las actividades previstas se incluyen los llamados 'juegos de la diversidad', que consiste en "cambiar el género a los alumnos para que experimenten la orientación sexual contraria a la que pertenecen biológicamente. Tú, que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña".