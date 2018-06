La lapidaria carta de Francis Franco a Pedro Sánchez: "No le dé la razón a mi abuelo y haga cosas constructivas"

La publica íntegra 'La Razón', y se publica coincidiendo con el hecho de que los siete nietos de Franco, los hermanos Martínez-Bordiú Franco, han enviado una carta al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, pidiendo que le comunique a la Santa Sede que no quieren que los restos de su abuelo sean exhumados. (Los nietos de Franco no quieren que se exhumen sus restos del Valle de los Caídos).



Queda como sigue:

Gracias a Dios, la obsesión totalitaria de la izquierda más extrema de poner en práctica la «Damnatio memoriae» borrando nombres de calles, edificios, quitando símbolos, retirando placas y alterando monumentos (no puedo dejar de asociarlo a la destrucción del ISIS) para retorcer la historia, e intentando callar, además, las únicas voces que claman en el desierto la verdad, como la Fundación Francisco Franco, es tan antigua como el mundo, pues ya se producía tanto en Roma como en Grecia siglos antes de Cristo, pero ya no funciona debido a internet y a las hemerotecas.

Mi madre murió en diciembre pasado y siempre nos decía que no debíamos preocuparnos ya que «papá se defiende solo ante la Historia con sus obras y sus logros», y quiero creer que el tiempo termine por darle la razón. Me consuela que no tenga que vivir el mal trago de ver removidos los restos de su padre como arma política para dividir a los españoles si ustedes lo consiguen al exhumarlo, contraviniendo la ley o cambiándola para esa pírrica victoria que consistiría en hacer lo que él no hizo, pues ni uno de los muertos allí enterrados lo fueron contra la voluntad de sus familiares vivos.

Personalmente discrepé en vida de mi abuelo en muchas cosas, que obviamente no le contaré a Vd., pero sí en el de la fobia que tenía a los partidos políticos, porque me explicaba que no defendían a España ni al bien común, sino a sus propios intereses. Usted, Rajoy, Pujol y sus hijos políticos han hecho todo lo que ha estado en su mano por darle la razón, como en muchas otras cosas.

Antecesores suyos como Felipe González y la mayoría de los políticos de la Transición trajeron la concordia, y con ella la Constitución, haciéndome pensar que tenía razón, pero ahora compruebo que no, la tenía mi abuelo. Vd. no podrá cargársela porque casi nadie le ha votado y si está donde está es por la unión contra el enemigo común, Rajoy, pero en poco más le apoyarán, excepto en sus predecibles leyes de maquillaje, carísimas (hoy, 17 días después, 2.500 millones) y vacías de contenido, cuyo único cometido es ganar votos.

Espero que no le vaya a funcionar como no le ha valido a Rajoy su magnífica gestión económica y ya le aviso de que, en la era digital que nos ha tocado vivir, ni podrán borrar la memoria de mi abuelo ni podrán engañar a todo el pueblo español, que cada día se fía menos de sus políticos.