El país que ha elegido para vivir Carmen Martínez-Bordiú porque está de España hasta el moño

Está de tanta polémica hasta las narices, según dice, y ha decidido marcharse con viento fresco no vaya a ser que le den otro disgusto a la primera de cambio. No en balde la nueva ministra de justicia, Dolores Delgado, anunció que el Gobierno estudiará la retirada de ciertos títulos nobiliarios, como es el caso del ducado de Franco que a Carmen Martínez-Bordiú se le concedió in extremis antes de la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy.

Carmen Martínez-Bordíu se muda a Portugal para alejarse de las múltiples polémicas que han despertado en España desde la muerte de su madre, Carmen Franco, la única hija del dictador Francisco Franco, según ha revelado Beatriz Cortázar en El programa del Verano.

Según se hace eco 'La Vanguardia', este último mes se han avivado tres frentes que han sido demasiado para ella: La posible exhumación de los restos mortales del dictador en el Valle de los Caídos, el estudio de la retirada del ducado de Franco que acaba de heredar y las presiones para que se expropie el Pazo de Meirás a la familia .

La actual duquesa de Franco

"está harta de todas las polémicas que rodean a la familia Franco. Ya tiene un lugar elegido. Quiere vivir en un entorno natural, alejado de las grandes ciudades".



El ducado de Franco es un título nobiliario con Grandeza de España creado por Juan Carlos I en 1975 y otorgado a María del Carmen Franco y Polo "en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren". Según se apuntó el pasado lunes en Es la Mañana de Federico, Carmen Martínez-Bordiú no querría el ducado para ella, sino para cederlo a su nieta, Eugenia de Borbón y Vargas, pero sus abogados le habrían recomendado que por el momento lo mantuviese ella.

Carmen Martínez-Bordiú ya fue duquesa en el pasado, al casarse con Alfonso de Borbón y Dampierre, se convirtió en la duquesa consorte de Cádiz, con tratamiento de Alteza Real. Al morir su ex marido, este título le fue negado en herencia a su hijo y revertido a la familia real.