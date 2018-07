El llanto del padre de Ignacio Echeverría que debería escuchar un acobardado Pedro Sánchez

Joaquín, el padre de Ignacio Echeverría, asesinado el año pasado en Londres por yihadistas, ha afirmado durante estas últimas jornadas que el recuerdo de su hijo le emociona pero que por lo que siente un "profundo dolor" y "preocupación" es por el maltrato y el rechazo social que sufren muchas víctimas del terrorismo. (Theresa May destaca por fin el valor y el heroísmo de Ignacio Echeverrí).

ha dicho Echeverría en la último jornada del curso de verano de la Complutense organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

