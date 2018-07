La despiadada caza al valiente que ha aplastado con su coche cientos de cruces amarillas en Vic

Estaba hasta las mismísimas narices, y este domingo 22 de julio de 2018 ha embestido sin pensárselo dos veces contra las cientos de cruces amarillas que estaban en la Plaza Mayor de Vic, cuna del independentismo donde lo mismo contruyen túneles del terror como montan cárceles para que se metan los vecinos como monas cabreadas. (¡Para encerrarlos! La orgía sado con jaulas que se han montado los 'indepes' en Vic).

El conductor, al que los indepes de turno que pedían la libertad de los presos golpistas mientras hacían caja para los fugados han dado de patadas a su vehículo, se las ha llevado por delante tan campante, arrasando el lugar y dándose a la fuga. El detalle ha enfadado sobremamera al presidente de la Generalitat, Quim Torra, así como a la alcaldesa de la ciudad, Anna Erra (PDeCAT), que ha agradecido a los internautas que le facilitasen la información del responsable, en un ejercicio deleznable que ha puesto en marcha una cacería sin precedentes.

Torra ha retuiteado a la iracunda política, apoyándola:

Los separatas se han lanzando entonces en tromba, facilitando los datos del conductor, algo que algunos han achacado a los mossos, ya que son datos que tan solo pueden conseguirse a través de la Fefatura Provincial de Tráfico. Muchos han defendido la actuación del vecino, y le han dado su apoyo:

@UMCmossos Facilitar datos personales públicamente no es delito?.. Por cierto, por qué se les permite plantar cruces en una plaza pública?.. Desde cuándo no es delito plantar cruces o lo que sea en zonas públicas?.. Esto es inadmisible! https://t.co/BfmpR7X2cV

Los independentistas liderados por el cara picha de Torra dice que van a ir a por el que atropelló las cruces en Vic. No le podemos dejar solo a ese valiente. Sería de cobardes. No le debemos dejar solo. Todos somos él!!! Apoyo ya

Me parece genial lo que ha hecho este ciudadano limpiando la plaza de Vic ocupada por basura amarilla. Ustéd Señora no se ha enterado que la plaza no es suya es de la gente de todo el pueblo no sólo de los que piensan como Vd así que mis Felicitaciones al ciudadano valiente