Arrimadas le enchufa a Sánchez una andanada gloriosa por culpa del 'resucitado' Puigdemont

El golpista que parecía estar absolutamente frito en el exilio belga, ha resucitado. Y todo gracias al nuevo gobierno español, permisivo con los que atentan contra el Estado.

Este 28 de julio de 2018 el inefable Carles Puigdemont reapareció en Bruselas para volver a lanzar una amenaza a todos los españoles, pero esta vez, personificados en la figura de su presidente por accidente Pedro Sánchez. El golpista Puigdemont amenaza al Presidente Sánchez:



Ya lo sabes, Sánchez, espabila. Pero como Sánchez tiene más pinta de estar por ahí con su avión presidencial dando vueltas de festival en festival, son otros políticos que tienen que salir a llamar de todo a este señor golpista y fascista.

Eso hizo Inés Arrimadas, con un gesto tan sencillo como publicar un tuit. Como siempre, muy dura y sin concesiones a ningún gesto por pequeño u ofensivo que sea:

En esta misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene un tuit fijado desde el pasado 26 de julio, por lo que no le hizo ni falta reaccionar a la última afrenta de Puigdemont: es algo ya consabido por el de C’s:

Sánchez insiste en atrincherarse en La Moncloa y no dar la voz al pueblo español. No tiene mayoría, votos, rumbo ni proyecto para España, está a merced de Torra, Puigdemont y Rufián, pero no le importa. Solo le importa el sillón. https://t.co/5P1x9g98v9