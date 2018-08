El espeluznante diálogo de los terroristas de Las Ramblas: "Esto va a ir a la cabeza de vuestros hijos y mujeres"

El documento es estremecedor. La Razón ha tenido acceso a un diálogo entre los terroristas que hace casi un año, un 17 de agosto de 2018, perpetraron una matanza en Las Ramblas de Barcelona.

De los escombros de Alcanar, los Mossos d'Esquadra recuperaron una cámara Canon IUX 180. Del interior extrajeron una tarjeta de memoria de 16Gb en la que encontraron imágenes y vídeos de los responsables de los atentados fabricando artefactos explosivos, así como realizando las proclamas que demuestran que la comisión de los atentados estaba motivada por su militancia ideológica en el salafismo combatiente.

En la memoria SD se localizaron 98 archivos de los que 80 son imágenes, 16 vídeos y 2 archivos ilegibles. En las secuencias que se grabaron se les ve construyendo las bombas, riéndose, celebrando las muertes que iban a provocar y hasta enorgulleciéndose de lo bien que le sentaba a uno de ellos un cinturón explosivo. Conversaciones en las que intercalan el uso del árabe con el del español y el catalán.

Mientras lo hacen miran a cámara, sonríen y trabajan en las bombas. Apenas unos días después de grabar estos vídeos, sus protagonistas sembrarían el pánico en Barcelona y Cambrils y provocarían la muerte de 16 personas.

Houli: "Aquí está mi hermano Youssef. Youssef: Éste es el veneno que vamos a poner para los enemigos de Alá, para que lo saborean (enseña los explosivos)".

Houli: "Éste es un vídeo para que miren que trabajamos (se ve cómo están construyendo bombas)".

Youssef: "Que miren, que miren como hemos hecho nuestras (enseña una faja bomba)".

Youness: "Vamos a hablar en español. A sufrir. ¡Enemigos de Alá! Esto es para que sepáis que el musulmán tiene el honor y la fuerza. Hichamy: Nos querías comprar con nuestros trabajos. La vida no nos importa nada, Alá nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre".

Youssef: "Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros os ha prometido el infierno. Enemigos de Alá, esperad".

Youness: "Ja ja. Hichamy: Estamos trabajando en ello. Todo lo que os tenemos preparado, os vais a arrepentir de haberos nacido, sobre todo vosotros Mossos de Esquadra".

Youssef: "Malnacidos, jaja".

Youness: "Cabrones".

En otro de los pasajes se escucha lo siguiente:

Hichamy: "Esto (enseña parte de un artefacto) no cuesta nada, lo único que te hace falta es la fe y tener odio a los infieles. Esto (vuelve a mostralo) de presupuesto no ha superado 15 euros, entre los 15 y los 20".

Houli: "Y hace mucho daño, ja, ja".

Youness: Ja ja y hace daño.

La presencia de explosivos, tornillería y bombonas es constante. En este otro pasaje hablan de una granada de mano fabricada por ellos mismos:

Hichamy: "Esto es una granada de mano improvisada, pero que hace su trabajo. El presupuesto de cada una, no sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo he traído de mí puesto de trabajo y lo he trabajado allí delante de vuestros aliados, que me veían como los hacía, es decir, que con vuestro dinero (se refiere a su sueldo), nos preparamos para mataros, o sea que el problema lo tenéis vosotros y no nosotros. Cada gramo de este hierro se os va a meter en vuestras cabezas o en las de vuestros hijos o en la de vuestras mujeres".

Youness: "¿Qué?"

Hichamy: "Que te has puesto el cinturón y te están grabando".

Youness: "Sí".

Hycham: "No está bien cargado (le tranquiliza)".

Houli: "¿Qué hace esto? Ja ja".



Youness: "¿Esto? Hace buum".

Houlí: "Ja, ja".

Así estuvieron durante días en Alcanar, preparando los atentados entre bromas, llamamientos a Alá para que les abriese las puertas del Edén y referencias a Al Bagdadi (líder del Daesh). En todos los archivos aparecen tanto el autor material de los hechos, Youness Abouyaaqoub como el resto de los terroristas.