Los 70 misteriosos casos de desaparecidos en Baleares que tiene abiertos la Guardia Civil

El Equipo de Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abiertos 70 casos de personas desaparecidas en Baleares, entre ellos el de la joven Malén Ortiz, que desapareció el 2 de diciembre de 2013 en Calvià, hace ahora tres años. (Las claves de la extraña desaparición de Malén Ortiz hace tres años en Mallorca).

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que no se facilita información sobre este caso ni el de otros, ya que se encuentran bajo secreto de sumario, pero que no se dejan de investigar hasta que la persona desaparecida cumple 105 años.

Sin embargo, para las familias afectadas por estas desapariciones, el secreto de sumario supone un gran obstáculo, por lo que han criticado que «todavía las instituciones no se dan cuenta que el tema de las desapariciones en una problemática muy grande».

ASOCIACIÓN

Es el caso de Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz, quien del «dolor y la pesadilla» que ha supuesto la desaparición de su hija, ha sacado algo positivo, la coordinación, junto a Elena Encinas, de la Asociación Sosdesaparecidos en Baleares (www.sosdesaparecidos.es).

Esta entidad, que funciona desde 2007, contabiliza ocho casos abiertos de personas desaparecidas en Balears, entre ellas el de Malén Ortiz, que tenía 15 años cuando fue vista por última vez.

La asociación intenta ayudar a las familias que sufren la desaparición de un ser querido, las guían para que cuenten con la asesoría legal y sicológica necesarias en estos casos.

«Intento que no se sientan como me sentí yo en un principio que no sabía para donde salir corriendo», ha asegurado Rodríguez.

Con ese trabajo diario y su experiencia personal, ha apuntado que las administraciones aún no calibran la dimensión real de la problemática de las desapariciones.

Por ello, ha criticado que «no se tiene ni un número real de desapariciones, no hay una base de datos unificada. Está muy verde todavía, institucionalmente hay muchísimas carencias», ha enfatizado.

Ante ello, esta asociación aprovecha los casos mediáticos como el de Diana Quer, para avanzar y dar mayor visibilidad a las desapariciones.