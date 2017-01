El circo podemita balear levanta la carpa: dimite su chantajista ¡"por uso de lenguaje incorrecto"!

El escándalo de Podemos en Baleares es para llorar de risa, aunque venga causada por una mezcla de pena y asco que da cuenta de cómo se las gastan las huestes de Alberto Jarabo, el líder de la formación morada en las islas, y cómo se pasan por el forro su código ético. (Así chantajea Podemos Baleares a los críticos: "Si eres buena niña, te buscaremos trabajo").

Joan Canyelles

Tras publicarse las grabaciones en las que se chantajea a la miembro del Consejo Ciudadano, Carmen Azpelicueta, quien se postuló para el Consell de Mallorca, a su 'padrino' y 'consejero', Joan Canyelles, secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, no le ha quedado otra más que dimitir. (Descarga podemita al 'Pablo Iglesias balear' por meter los dedos en el enchufe de IB3).

Y lo hace, según dicen desde Podemos Baleares, por haber utilizado "un lenguaje incorrecto y haber transmitido informaciones manifiestamente imprecisas".

Según han informado, Canyelles ha transmitido a la formación que su actuación en relación a la mentada, era "totalmente independiente" y que "es su responsabilidad".

La dimisión del podemita se produce después de las grabaciones publicadas por EL MUNDO / El Día de Baleares en las que se le escucha pedir a Azpelicueta que se mantenga en "uno, dos o tres meses en stand by" sin acudir a las reuniones del Consejo Ciudadano.

Carmen Azpelicueta

Asimismo, también se le escucha decir que "si es buena niña", contará con su "apoyo" y le buscarán "un trabajo". Además, le asegura que eso no es "un chantaje" y le pide "solidaridad".

En el comunicado emitido por Podemos este jueves 5 de enero de 2017, explican que a Azpelicueta se le incoó un expediente por "haber intentado hacer fraude" en las elecciones primarias en las listas electorales del Consell de Mallorca y del Parlament.

"Después de la auditoría informática de Agora Voting", explican desde la formación morada, "se detectaron un total de 330 de votos irregulares procedentes de tres direcciones IP (ordenador)", tal como ya se informó en su momento, recuerdan.

Sobre esto, el Comité electoral de Podemos estatal comprobó que este votos pertenecían a gente que no sabía que había votado en las primarias.

Desde Podemos han vuelto a insistir en que su código ético "es esencial" y que se ponen "unos estandartes de ética que no tiene ninguna otra formación política".

"Las formas no fueron las adecuadas y en Podemos no se puede permitir ese tipo de conversaciones", ha afirmado López, para quien el líder de la formación "Alberto Jarabo no sabía nada de esto ni tiene nada que ver".

"La dirección del partido no sabía nada de esto, es una conversación privada y personal que tuvo Joan con Carmen y para nada crea división en el partido". "Somos un partido nuevo, con procedimientos nuevos y con un código ético muy alto, a veces hay errores y quien comete errores dimite", ha resumido.

El secretario de Organización de Podemos ha asegurado que, según Canyelles, el diálogo es parte de varias conversaciones que se grabaron sin su consentimiento y que se desarrolló cuando se había abierto expediente informativo a Azpilicueta por si se había beneficiado de unos votos presuntamente irregulares.

Alberto Jarabo, al fondo, con sus amigos

"Un error, un intento de mediar"

Según López, la conversación fue "un error, un intento de mediar", por parte de la Comisión de Garantías que es "un órgano totalmente independiente", aunque ha recalcado que lo que se oye en ese audio "no son formas adecuadas", por lo que ha pedido explicaciones a Canyelles quien ha admitido su error y ha dimitido.

El secretario de Organización de Podemos ha recalcado que la Comisión de Garantías ni siquiera tiene competencias en las propuestas que se realizan en el audio y que Azpilicueta no ha tenido ningún cargo.

Según López, Azpilicueta, que forma parte del consejo ciudadano, "a lo mejor tendría que hacer una lectura de que si no se siente cómoda en el órgano igual tendría que dimitir".

Ha asegurado que Podemos investigará lo sucedido porque lo consideran "un intento más de dañar la imagen del partido" y una exageración "en un momento en el que el partido tiene una exposición mediática muy alta".

De momento, la formación disolverá la Comisión de Garantías de Baleares de la cual se hará cargo la Comisión de Garantías a nivel estatal. López considera que lo sucedido no guarda relación con la expulsión del partido de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas y de la diputada Montse Seijas, acordada en diciembre por la Comisión de Garantías estatal del partido por amenazar con votar contra los presupuestos autonómicos para beneficiar a su compañero de partido Daniel Bachiller. (Los podemitas expulsan del partido a la presidenta del Parlamento Balear por pasarse de lista).

Xelo Huertas

Ha indicado que Huertas y Seijas serán apartadas también del grupo parlamentario, según se acordará el próximo lunes en una reunión de los diputados de Podemos a la que están convocadas las dos expulsadas.

Sobre las discrepancias expresadas por una parte de la militancia balear, López las ha atribuido a "diez o doce" personas, cuando la asamblea ciudadana de Baleares la forman 10.000, y ha animado a los críticos a participar en el proceso de cambio político y organizativo en la asamblea Vistalegre 2.