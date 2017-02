Un rapero antisistema le canta las cuarenta al "cobarde" Iglesias

Pablo Iglesias debería escoger mejor sus 'compañías' musicales. Grupo o artista en el que se fija es garantizarse un lío posterior.

Ya le sucedió con Los Chikos del Maíz, con César Strawberry, de Def con Dos, y ahora tiene a otro cantante de cabecera, un rapero balear, Josep Miquel Arenas, que responde al nombre de Valtonyc.

Este 'angelito' va a ser juzgado el 8 de febrero de 2017 por una serie de insultos y amenazas a la Familia Real. Visto que ya es inevitable el comparecer ante el juez, al rapero le ha sobrevenido un repentino subidón de la memoria y asegura que fue Pablo Iglesias quien le encargó la canción de marras que se titula 'No al Borbón'.

En Twitter aseguró que:

Pablo Iglesias me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa y ahora cuando me juzgan por él, calla.

@rubenglez exacto. @Pablo_Iglesias_ me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa y ahora cuando me juzgan x él, calla👌🏻

Pero que Iglesias no es solidario se sabe desde que trato al Camarada Arenas y al restos de presos políticos como terroristas. No es nuevo.

Yo no me exculpo. Volveria a grabar el tema y seguiré diciendo lo mafiosos que son los borbones. Sólo digo que Iglesias no es solidario.