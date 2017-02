Cupido, perdona a los podemitas porque no saben lo que dicen: "San Valentín es maltrato"

Dicen que cuando el diablo se aburre, éste mata moscas con el rabo. Pues desde luego mucho tiempo libre deben tener los podemitas de Mallorca para descolgarse con una iniciativa que también ha contado con el apoyo de los muy 'avispados' del PSOE y de una formación econacionalista, Més.

Resulta que a los de Podemos no se les ha ocurrido mejor idea, ahora que se acerca el 14 de febrero, día de San Valentín, que impedir que se celebre el 'Día de los enamorados'. Sí, no es ninguna broma.

'Desmontando San Valentín' se llama la propuesta y se trata de serie de actos y actividades, como talleres educativos y monólogos. Explican que el objetivo es:

Jesús Jurado, del departamento de Participación Ciudadana, y Nina Parrón, directora insular de Igualdad , ambos pertenecientes a Podemos, son los impulsores de esta iniciativa. Según la Dirección insular de Igualdad, el Día de los Enamorados:

Asimismo señalan que:

Y concluyen:

El amor romántico defiende ideas como que ser una media naranja, estar celoso y controlar, son una muestra de amor. Frases del tipo ‘sin ti no soy nada' o ideas de que si no tienes pareja has fracasado, presentan el amor como una utopía deseable, para lo cual vale la pena hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y eso es peligroso, porque después nos encontramos con casos de maltrato o relaciones insanas.