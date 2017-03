El suave revés de Company a Bauzá: "Ha perdido con los avales y no sabe cómo justificarlo"

El candidato a la Presidencia del PP en Baleares, Gabriel Company, ha reconocido que a su formación «le han fallado las buenas formas» «en los últimos años» y que considera que el «charco más hondo» en el que se metieron en la anterior legislatura «fue el TIL».

En una entrevista concedida a Europa Press, Company ha explicado que, a pesar de esto, el Govern presidido por su contendiente en la presidencia de la formación, José Ramón Bauzá, «actuó con buena nota» en una legislatura que «fue muy complicada a nivel económico».

Comparando la gestión de su anterior departamento, Agricultura, con la la Conselleria actual a manos de Vicenç Vidal, Company lamenta que se haya pasado de ser «los primeros en cobrar» y que ahora se haga «mal y tarde».

«Al conseller actual no le interesa la agricultura, esta en sus cosas medio ambientales y no se da cuenta de que la agricultura es lo más importante para tener un buen medio ambiente», ha dicho.

Respecto a esto, también ha censurado que esta área «no tenga medios» para erradicar la 'Xylella'. Según ha sugerido, «debería hacerse mucho más": «Potenciar el departamento ya que están las mismas personas y se ha abandonado la lucha contra el picudo rojo».

«EL PP, UN PARTIDO SENCILLO Y HUMILDE»

Sobre su visión del PP, Company defiende un partido «sencillo y humilde, de 'seny', donde la meritocracia es importante y las sensibilidades están equilibradas».

Por otro lado, no hace caso a las voces que puedan considerarle demasiado regionalista o poco nacionalista español. «Quien diga eso es porque quiere dividir el PP o lo dice desde fuera. No se entiende a no ser que no tenga las cosas muy claras o tenga intención de crear enemigos», asevera. «Soy mallorquín, de Sant Joan, muy español, estoy muy a gusto en la Comunidad y defenderé los intereses de Baleares ante Madrid», añade.

Sobre las críticas en el tema de los avales, dice que «alguien ha perdido estrepitosamente y no sabe cómo justificarlo». «No pasa nada, es como si el Barça gana 6-1 y dices que la culpa es del árbitro», matiza.

«EN EL PARLAMENT PASAN COSAS QUE DISTAN MUCHO DE SER DEMOCRÁTICAS»

El candidato a presidir el PP también ha hablado de la legislatura actual fuera de su partido. «En el Parlament pasan cosas que distan mucho de ser democráticas y suceden porque PSIB y MÉS les dejan», comenta en relación a las últimas noticias protagonizadas por Podemos.

«Se creen superiores», dice de Podemos, «pero son unos radicales que luchan entre ellos y echan a gente suya por motivos que todavía no se han llegado a conocer». «Han llegado muy vírgenes, pero dejan mucho que desear», critica.

Para Company, el actual Govern de Francina Armengol, «se ha dedicado a destruir cosas muy bien hechas». «Han sido peligrosos pero ahora que están empezando a construir son más peligrosos ya que no están consensuando nada», dice. «Basta ver los follones con los taxistas, hoteleros, agricultores o constructores», lamenta.