Así humilla una joven a un pajillero en una playa nudista mallorquina... y le hace huir con el rabo entre las piernas

La joven de 23 años se acercó este miércoles 5 de abril de 2017 con sus dos imponentes perros a la playa nudista de Son Serra de Marina, situada en el municipio mallorquín de Santa Margalida, donde no había más de siete personas, y tranquilamente se puso a hacer topless.

De repente, se percató de un ruido extraño: un tipo se estaba masturbando a pocos metros de ella sin quitarle ojo y, lejos de amilanarse o huir, la mujer se puso a grabarle con el móvil bajándole algo mas que los humos.

Según señaló la afectada a 'La Vanguardia'

"Como tenía el día libre, decidí irme sola con mis dos perros a una playa apartada del alboroto de la ciudad. Me pegué una hora en coche y luego una caminata para ir a la parte más tranquila. Cuando encontré un sitio bonito, tranquilo y sin más perros a la vista, me tumbé a relajarme. Por el camino venía detrás de mí este señor. También buscaba un lugar donde sentarse y lo hizo a unos metros de mí, en paralelo.

En un momento me giré y lo vi. No le di importancia porque se podía estar sacudiendo la arena de encima. Pero ya en el segundo vistazo me di cuenta de que se estaba haciendo una paja descaradamente. Tumbado y mirándome".

Ni siquiera trató de disimular tapándose con una toalla o poniéndose detrás de las dunas. Como fue tan descarado, me levanté y le pregunté si le parecía normal.

Por desgracia este tipo de cosas son algo habitual en nuestra sociedad, pero no debe consentirse. A nivel particular no permito nada así, él me hizo sentir mal y yo reaccioné haciéndole sentir mal a él. En ningún momento me imaginé que esto se pudiera hacerse viral, pero celebro que se comparta para que este tipo de personas se lo piensen dos veces. Animo a aquellas mujeres que se hayan sentido así alguna vez a ponerle cara a estos machirulos de mierda. ¡Ninguna agresión sin respuesta".