[VÍDEO] El tiburón herido que ha sembrado el pánico en varias playas de Mallorca

No se ha hablado de otra cosa este fin de semana en Mallorca, donde los bañistas de hasta cinco playas distintas se han visto sorprendidos por la presencia de un tiburón, de casi dos metros de largo, mientras se bañaban cerca de la orilla.

Yup, that's a shark! Never seen a beach clear so quickly! #illetes #illetesbeach #shark #jaws pic.twitter.com/qUjfPQS1Bc