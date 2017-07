[VÍDEO] La atrevida joven que graba a un pervertido pelándosela en un bus de Palma

La joven ha recibido numerosas críticas por su actitud, ya que en un primer momento subió la grabación a Facebook sin taparle la cara al pervertido de turno, algo que sí hizo 'La Vanguardia' cuando esta les hizo llegar el vídeo, que por cierto tiene cerca de un millón de visitas en YouTube.

Sucedió en domingo, a las 7 de la mañana, cuando esta mujer de 21 años volvía a su casa después de una noche de fiesta. Un hombre empezó a masturbarse mientras la miraba.

Con el vídeo grabado, la chica se fue a la comisaría de Palma a presentar una denuncia, pero según explica ella misma, le dijeron que no era denunciable porque no hubo amenazas, contacto o menores de edad presentes.

"Me dijeron que el simple hecho de masturbarse no se considera un delito sin niños por allí. Me quedé flipando. Para mí eso es exhibicionismo público, pero me callé y me fui".