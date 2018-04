La cabreada andaluza que abandona una misa en la Catedral de Palma por no entender catalán

La mujer anda algo despistada, ya que se cree estar en Canarias, aunque tal vez se trata este de un desliz derivado de la emoción que la embarga. Y no es por la misa que ha dejado este domingo 1 de abril de 2018 a la mitad en la Catedral de Palma, sino por el enfado que lleva, ya que se daba en catalán. (La Familia Real española posa al completo en la Catedral de Palma).

La airada granadina que pasa unas vacaciones, afirma tras "cagarse en la vida", que "pensaba que esto era España", y argumenta que se ha salido del oficio religioso porque el cura "habla que sí de 'Déu' que si le falta el 'Déo' que si no se qué que si no sé cuánto", y no sé qué de un "prado de bellotas".

El vídeo de la entrevistada por IB3, y compartido en las redes sociales por Assamblea Sobiranista, se ha convertido en todo un fenómeno viral, y ha encendido no pocas chispas entre cierto sector de la sociedad mallorquina, que la pone verde.

La señora comenta ante la cámara que le "han dado el día" y que no ha sido la única en abandonar la misa,

"sino que ha habido otra gente que también lo han hecho. Bastante tuve cuando fui emigrante en Inglaterra con no entender nada. Yo pensaba que esto era España. Cuando estuve en Inglaterra sabía que no me entendían ni yo a ellos y me tuve que aguantar pero cuando vengo aquí y pensaba que esto es España y se pone el cura a hablar... lo único que hacen es comerse letras". "Yo soy de Granada, pero sobre todo soy española. Es la primera vez que vengo aquí y la última, yo ya no vengo más a Canarias".

#catalanofobia HIlLO sobre un claro ejemplo de cómo ser una perfecta intolerante 👇Una señora de "Graná", que se define como "sobre todo española", dice que le "han dado el día" porque un cura ha hablado en catalán en la catedral de Palma (Baleares). "¡Me cago en la vida!", dice. https://t.co/D6Jf2wUIkc — Angy Galvín (@AngyGalvin) 2 de abril de 2018

La entrevista ha coincido con la visita de los Reyes de España, junto con los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, a la misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma.