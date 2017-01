La ex del padre de Nadia rompe su silencio: estuvo entre rejas por sus enredos

Antes de conocer a Marga, de tener a Nadia y de engañar a propios y extraños con la enfermedad de su hija, Fernando Blanco ya estuvo casado y ya tuvo problemas con la ley. Espejo Público ha conseguido la primera entrevista en televisión con la primera pareja que tuvo Blanco. La persona que compartió su vida, en Menorca, con el hombre que ahora está acusado de explotación sexual, exhibicionismo, provocación sexual y estafa.

Le describe como "un zombi", un muerto viviente para ella porque mientras estuvo casada con Fernando Inés fue condenada junto a él por apropiación indebida. Fernando, representante entonces de una empresa de bebidas convenció a un cliente para que hiciera un pedido a través de su esposa. Él cobró el importe del encargo en nombre de ella y se quedó con el dinero. Casi 2.500 euros. Inés asegura que jamás vio un euro de ese pedido pero al no poder demostrar que no se había quedado con el importe pactó con la Fiscalía.

La exmujer de Blanco no quiere saber nada de su exmarido. "Hace 15 años que no sé nada de él, no me interesa", asegura. Se siente una víctima más de Blanco y desearía no haberle conocido. "Era muy joven, estaba mal asesorada y cometí un error muy grande de incauta, me vi absolutamente sin nada", asegura.

A Fernando Blanco le define "como un todo cuando estaba bien". "Sabe arreglar muchas cosas, sabe hablar de muchos temas... pero muchos son castillos en el aire". Tiene la esperanza de que la historia de Nadia "igual le sirva para reflexionar y cambiar" a su exmarido. "Tenía todo esto olvidado pero es como una losa que me persigue", concluye.