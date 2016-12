Urosa critica la compra de armas mientras el pueblo "pasa hambre"

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, criticó hoy al Gobierno de Nicolás Maduro por anunciar la compra de armas a China y Rusia mientras "el pueblo pasa hambre" y pidió al oficialismo "rectificar" en su política económica porque a su juicio el país va camino a la ruina.

"Algo gravísimo, me parece un disparate, me parece un gravísimo error y yo creo que el Gobierno debe rectificar, el Gobierno no tiene por qué estar comprando armas (...). Lo que tenemos que hacer es resolver los problemas del pueblo y el pueblo está pasando hambre, hay que reactivar la economía", dijo el cardenal.

En declaraciones a la emisora privada Unión Radio, insistió en que "hay que reactivar la agricultura, hay que poner a producir el campo venezolano, eso es lo que hay que hacer y no estar comprando armas", como anunció Maduro el miércoles pasado.

Opinó que el Gobierno ha aplicado un modelo económico "fallido", un "sistema estatista totalitario" que ha llevado al país "a esta situación de ruina y hay gente comiendo en la basura, buscando comida en la basura".

Recordó que el Vaticano envió una carta al oficialismo y la oposición venezolana en la que pidió que se cumplan los acuerdos alcanzados en el diálogo político que acompaña la iglesia católica en que hace referencia a la crisis humanitaria del país y el respeto al derecho de los venezolanos a celebrar elecciones.

Urosa Savino también señaló que "tiene que ser resuelto" el "problema del desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)" de mayoría opositora y "el problema de los presos políticos" aunque el proceso de diálogo se haya paralizado.

"Todo eso tiene que ser resuelto y el que puede resolverlo es el Gobierno nacional", dijo.

El diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición se inició a fines de octubre pasado con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, pero fue paralizado a principios de diciembre.

RD/Agencias