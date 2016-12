Monseñor Báez, personaje eclesial del año en Nicaragua

(Israel de Jesus Gonzalez, corresponsal en Nicaragua).- La muerte de Fernando Cardenal, SJ; las divisiones a lo interno de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la valentía de la denuncia profética de algunos obispos de Nicaragua sobre los desmanes del gobierno y la reunión entre la jerarquía católica con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro fueron los hechos más relevantes del acontecer eclesial en éste año que termina.

Para 2017 se espera un año movido desde el ámbito eclesial, ya que se prevé que el Papa Francisco realice el primer nombramiento de la primavera eclesial para Nicaragua. La Diócesis de León, dónde ya ha presentado su renuncia el Obispo Bosco Vivas por límite de edad, sería la primera dónde llegaría el nombramiento de un nuevo prelado en sintonía con la línea de Jorge Mario Bergoglio.

También se espera que sea desmembrada el gigantesco Vicaraiato Apostólico de Bluefields, en tres diócesis independientes para una mejor atención pastoral de fieles sacerdotes y laicos. Según los obispos Pablo Smith y David Zywiec, del Vicaraiato, han propuetso a la Santa Sede dividir el territorio en dos diócesis: Bluefields y Siuna (acá se construye ya una Catedral) y un Vicariato Apostólico para la ciudad de Puerto Cabezas.

A continuación, intentaremos reconstruir a través de rostros y noticias, lo que ha reportado Religión Digital desde Nicaragua en el 2016.

PERSONAJE ECLESIAL DEL AÑO

Monseñor Silvio José Báez Ortega, OCD. Obispo auxiliar de Managua

El sacerdote carmelita auxiliar de la Arquidiócesis de Managua se lleva la categoría de personaje eclesial del año debido a sus constantes denuncias contra los abusos del gobierno que preside Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo Zambrana y el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es un claro referente del ala de la Iglesia nicaragüense que no ha caído seducida por el poder político.

Sus posturas lo han hecho ganarse el aprecio, no sólo de los feligreses católicos nicaragüenses, sino incluso de personas que antaño no compartían las posturas de la Iglesia, tales como los intelectuales de Nicaragua -la mayoría de ellos, de línea izquierdista- y las mujeres feministas, así como movimientos sociales.

El 6 de noviembre, con motivo de la celebración de los comicios generales en el país centroamericano (que han estado plagadas de irregularidades y dónde la abstención rondó el 70%), el obispo Báez expresó que el no asistir a las urnas no significaba dejar de creer en el país, sino, comprometerse como ciudadano y obispo por la construcción de una mejor Nicaragua.

"El no ir a votar para mí hoy es un compromiso muy grande, yo me comprometo hoy por Nicaragua, a construir un país mejor desde mi ser de ciudadano y de obispo, mi palabra profética, mi cercanía a los pobres, mi vida de austeridad, para que este país salga adelante, en justicia social y respeto a los derechos humanos, eso es lo que me ha hecho hoy abstenerme de echar una boleta en una caja, pero no he dejado de votar por el futuro de Nicaragua", expresó Monseñor Báez a Religión Digital, en una nota fechada el 7 de noviembre.

El obispo Báez también intentó mediar en la crisis de los migrantes africanos y haitianos varados en la frontera nica-costarricense, quienes llevan meses varados en la guardarraya de Costa Rica, debido a que el gobierno de Nicaragua ha cerrado su frontera a aquellos que intentan cruzar América Central para llegar a los EE.UU.

La tragedia migratoria silenciosa, denominada el Mediterráneo americano se ha agravado en los últimos meses debido a la conducta del gobierno de Daniel Ortega de capturar a los migrantes que son ayudados por los nicaragüenses y devolverlos a la frontera con Costa Rica, en medio de tratos vejatorios por parte de la Policía y Migración de Nicaragua.

Del mismo modo, el Obispo Báez medió conjuntamente con el obispo Pablo Smith Simón (Vicariato Apostólico de Bluefields) por la crisis desatada a inicios de diciembre por la represión del gobierno de Ortega contra el movimiento campesino organizado que pide la derogación que otorga a un consorcio chino una concesión a cien años para la construcción de un Canal Interoceánico por Nicaragua.

La represión de la Policía y Ejército contra la marcha campesina llegó al extremo que Báez lo calificó como un nivel de violencia que era propio de la dictadura de la familia Somoza.

"Desde los lugares donde nos encontramos, estamos rezando por Nicaragua, estamos siguiendo con atención lo que ocurre, y no le faltará al pueblo de Nicaragua nuestra cercanía, nuestro apoyo de pastores. En este momento, personalmente yo como obispo, como pastor en nombre del Señor, en nombre de Dios, le pido al gobierno, al Ejército y la Policía de Nicaragua que detengan toda represión y que respeten la Constitución Política para que estos campesinos puedan ejercer su derecho de movilizarse, expresar sus palabras de defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional. Intentemos todos conservar la paz de Nicaragua. Ya es hora de que convivamos como hermanos. Podemos encontrar salidas de diálogo, salidas civilizadas sin necesidad de derramar sangre de hermanos", expresó el obispo Silvio José Báez en una emisora local, referenciada en una nota de RD fechada el 1 de diciembre.

Lo bueno del 2016

Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, OFM junto a la Diócesis de Jinotega celebraron en el mes de abril los veinticinco años de existencia de la Diócesis del norte de Nicaragua con una misa multitudinaria celebrada por los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). "Nosotros valoramos mucho la participación de los laicos que cada día van aumentando más como laicos comprometidos", expresó en entrevista Monseñor Herrera.

La Diócesis de León experimentó grandes eventos a lo largo del 2016. El primero de ellos fue la conmemoración del centenario de la muerte del poeta Rubén Darío, un acto solemne al que asistió el presidente Ortega, quién al lado del obispo leonés y vicepresidente del Episcopado Bosco Vivas Robelo, depositó una ofrenda floral en la tumba del bardo.

En ésta Diócesis del occidente del país, también cabe señalar la reestructuración y mejoramiento de su Departamento de Medios de Comunicación, lo que le ha valido ser la primera jurisdicción eclesiástica de Nicaragua que posee radiodifusora, televisora católica y el primer semanario católico impreso, denominado El Camino. "Es en el gobierno de monseñor Bosco Vivas que se dio el auge de los medios de comunicación, es como una vocación porque su papá fue periodista", manifestó el portavoz del obispado de León, Víctor Morales Noguera.

La Diócesis de Matagalpa experimenta una salida hacia las periferias, de la mano del obispo Rolando José Álvarez Lagos, quién es conocido por su incansable labor pastoral, por sus declaraciones incisivas sobre la realidad del país y también por su labor desde los medios de comunicación, desde dónde realiza el programa radiotelevisivo "Comunión, pastoreo y oración" que es uno de los más vistos por los católicos del país centroamericano.

En el mes de septiembre, el obispo Rolando Álvarez promovió junto al laicado una campaña denominada Un millón de rosarios por Nicaragua, cuyo objetivo era promover el rezo del rosario ante la polarización que experimentaba el país ante la tensa situación política y social.

Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de Granada, publicó en marzo una carta pastoral en la cual reflexionó sobre los problemas sociales, políticos y pastorales que atraviesa su Diócesis, pero que tuvo una resonancia en todo el país.

La pastoral del Obispo Solórzano llegó dos semanas después que el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano dijera a los medios de comunicación que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no publicaría una nueva carta pastoral de conjunto sobre la realidad que atraviesa Nicaragua, debido a que los jerarcas católicos no habían podido ponerse de acuerdo sobre el tono y el contenido que debía llevar el documento.

"Nicaragua es una sociedad estructurada democráticamente, no obstante, preocupa hondamente, la institucionalidad e ilegalidad en las que han caído algunas de las instituciones democráticas. Las instituciones estatales se han convertido en instrumentos en manos de quien gobierna para transformar sus abusos y ambiciones de poder en formas y actuaciones ‘legalmente justificadas", expresa el documento pastoral de 28 páginas, firmado por el obispo Solórzano.

Lo malo del 2016

La división del Episcopado: La tensa situación social y política que vive el país dejó en evidencia lo fracturada que está la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sobre la visión de la realidad nacional. El Obispo Vivas Robelo confirmó ante los medios de comunicación la división entre los obispos.

Dicha fractura se vio materializada por la no publicación de una carta pastoral conjunta de los Obispos de Nicaragua que debía emitirse como mensaje de Cuaresma.

¿Está coqueteando con el poder el Arzobispo? En septiembre, la ex guerrillera sandinista y hoy opositora al gobierno de Ortega, Mónica Baltodano, acusó desde el diario La Prensa de Managua al arzobispo cardenal Leopoldo Brenes Solórzano de estar "coqueteando" con el poder político. Según Baltodano, el arzobispo se estaría alejando de las posturas de denuncia profética que mantienen otros obispos de Nicaragua, y de haber perdido ecuanimidad.

El arzobispo, días después desmintió la acusación expresando que el mantiene relaciones cordiales con el gobierno de Daniel Ortega. Lo cierto es que desde que Brenes es cardenal, una batería de periodistas de medios de comunicación oficialistas lo sigue en cada visita pastoral. Así mismo, se ha constatado que siempre acompaña al arzobispo un policía a manera de escolta, quién lo acompaña en sus visitas pastorales.

La reacción del obispo de Juigalpa, René Sándigo Jirón sobre el movimiento campesino organizado en el Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía (CTLS), a quienes acusó de estar manipulados por partidos políticos y oenegés de lanzar a los campesinos como "punta de lanza" a enfrentarse a la Policía y el Ejercito, esto en el contexto represivo a las marchas opositoras que realizó la administración del gobierno del FSLN contra los campesinos anti canal a inicios de diciembre.

Los que se fueron en 2016

Fernando Cardenal, SJ. Fallecido en febrero 2016. Murió arropado por la comunidad jesuita de Nicaragua, amigos, familiares y personalidades quiénes rindieron homenaje póstumo varios días en la capilla de la Universidad Centroamericana (UCA). La misa de cuerpo presente fue presidida por el arzobispo Leopoldo Brenes. Según Iñaki Zubizarreta, superior jesuita en Nicaragua, el mayor legado de Fernando es la de una vida coherente hasta el final.

Leovigildo López Fitoria, obispo emérito de Granada. La Conferencia Episcopal de Nicaragua confirmó el sensible fallecimiento de Monseñor Leovigildo, quien nació el 7 de Junio de 1927 "y de 89 años de vida, 64 de estos los dedicó a la vida Sacerdotal, dejando un hermoso legado a generaciones futuras de hombres enamorado del Ministerio de Cristo", reseñó una nota oficial del Episcopado.