La Compañía de Jesús se opone a la exhumación del cadáver de Luis Espinal

La Compañía de Jesús manifestó su desacuerdo con la exhumación del cuerpo del sacerdote Luis Espinal, anunciada para este lunes, por el riesgo de que su memoria sea usada para otros fines. La solicitud del Ministerio Público fue hecha esta semana con el objetivo de determinar las causas de su muerte, 36 años después.



"Precautelando la memoria histórica del P. Espinal, en virtud al respeto con el que se debe tratar el cuerpo tanto en vida como después de la muerte, la Compañía de Jesús manifiesta su desacuerdo con la exhumación de los restos del P. Luis Espinal", detalla el comunicado enviado a los jesuitas y también a las obras de la Compañía en Bolivia por el padre Ignacio Suñol S.J., secretario de la orden en el país.



Los restos del jesuita, asesinado en 1980, serán exhumados mañana del Cementerio General a pedido de la Fiscalía. "A fin de contar con elementos de convicción en el presente caso, se señala el acto de exhumación de los restos humanos de Luis Espinal para el 9 de enero", dispuso el jueves el fiscal Genaro Quenta.



En el comunicado a los sacerdotes de la orden, la Compañía de Jesús hace conocer los puntos centrales del memorial enviado a la Fiscalía. Recalca que no ha sido notificada oficialmente sobre la decisión del fiscal Genaro Quenta, informó la agencia ANF.



"La Compañía de Jesús teme que la memoria del P. Espinal sea usada para fines que no condicen con la investigación del hecho delictivo ni con el respeto y el cariño que la sociedad boliviana tiene por el P. Espinal", dice el documento.



Además, hace notar que "el asesinato es de público conocimiento desde hace más de 36 años y la causa médica de su muerte fue establecida en su momento". Finalmente, indica que "la Compañía de Jesús expresa su plena voluntad de que se esclarezcan los hechos que tan injustamente causaron la muerte de nuestro hermano P. Luis Espinal Camps".



Frank Campero, el abogado de la parte denunciante en este proceso, explicó la anterior semana que la pericia servirá para tener una prueba fehaciente de que el periodista y sacerdote fue torturado y asesinado hace más de tres décadas. Esos detalles servirán para una futura imputación y sentencia contra los responsables.



"Sólo existe un certificado de defunción realizado por un médico en el mismo cementerio en el que se señala que Espinal murió por un sangrado agudo interno. No se dijo nada de las fracturas del esternón, de la columna vertebral, los disparos y los golpes", manifestó el jurista.



Su cliente, coronel Roberto Meleán, recluido en Chonchocoro por delitos que cometió en la dictadura de Luis García Meza (julio de 1980 a agosto de 1981), reveló en 2015 que el sacerdote fue asesinado porque tenía información sobre negocios irregulares del TAB.