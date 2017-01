"Si ponen los gatos y los perros en las cárceles, tratados como las personas son, tendríamos millones en las calles"

(Mauro Lopes, corresponsal de RD en Brasil).- Padre Valdir Silveira, coordinador de la Pastoral Carcelaria en Brasil, es una de las personas que más conocen el sistema penitenciario brasileño. Años de escucha a los presos, presas, sus familias, el personal y las autoridades. Él no duda: "El sistema penitenciario brasileño está estructurado para torturar y matar, para nada más."

Y añade: "si ponen perros y gatos en las cárceles brasileñas, tratados igual que se tratan actualmente las personas, tendríamos millones de personas en las calles y movilización global frente a Brasil." Él concedio un entrevista a RD, justo antes de partir hacia el Norte de Brasil, donde se sucedieron las masacres de prisioneros.

Desde 2012, las autoridades penitenciarias y los gobiernos de las províncias y federal son informados por la Pastoral sobre el barril de pólvora que son las cárceles de todo el país, con informes específicos sobre la región Norte, sin ninguna acción. "Hay matanzas en todo el país, y que se producen en grandes cantidades, como hemos visto ahora, o a cuentagotas."

Padre Valdir impugna la estadística oficial que coloca a Brasil con el cuarto mayor población penal; dice que es obsoleta y que el país ha pasado de Rusia. De los cuatro países con mayor poblacion aprisionada -US y China, así como Brasil y Rusia- sólo en un el número de presos crece, exactamente Brasil; en los demás, hay una disminución año tras año.

Son más de 6.500 agentes de la Pastoral en todo Brasil, que actuan diuturnamente en prisiones y estaciones de policía y testigos de situaciones de violencia física a la ausencia de jabón, papel higiénico -y compresas para las mujeres. ¿Qué hace la Pastoral? "Nuestra misión es en primer lugar la evangelización: una acción en que el anuncio de Cristo sólo existe si estamos involucrados con la vida digna de las personas privadas de libertad. (...)No podemos olvidar que Jesus fue también un prisionero, un prisionero torturado."

¿Cómo evalúa la Pastoral Carcelaria las masacres de principios del 2017, con 64 muertos en Manaus (AM), del 1 al 8 de enero y 33 muertes más en Boa Vista (RR), el 6?

Las masacres no fueron una sorpresa. Desde 2012, la Pastoral Carcelaria hace informes, presentados a las autoridades, sobre la situación limite en las cárceles del país, especialmente en el Norte, tanto en Amazonas [aquí] como en Roraima [aquí]. El gobierno sabía lo que podía pasar. Hay rebeliones en todo el país. Asistimos la matanza en Pedrinhas (PI), que se llevó a cabo en tres ondas sucesivas, entre 2010 y 2013, con 97 muertes en total.

Hay masacres en todo el país, y que se producen en grandes cantidades, como hemos visto ahora, o a cuentagotas. Incluso en estos casos, la matanza continua en pequeña escala, que ni siquiera es noticia, las cifras, cuando consolidadas, son terribles. Y, mira, las estadísticas son, siempre subestimado. A los prisioneros pobres no se les da el derecho ni siquiera a figurar en las estadísticas.

Mirar estos números, son espantosos: sólo en el primer semestre de 2014, el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia (Depen) reportó 565 muertes en el sistema penitenciario, con aproximadamente la mitad de ellas clasificadas como intencionales, violenta, algo así como 280. Esto sólo en el primer semestre de 2014! Y quiere saber más? Sin los estados de São Paulo y Río enviar sus datos! El gobierno de Sao Paulo, que tiene un tercio de la población encarcerada nacional, ignoró la encuesta federal! En 2016, el gobierno de São Paulo informó de más de 400 muertos en el sistema penitenciario en el estado y aseguró de que sólo 17 han sido muertes violentas. Lo puede creer?

El sistema penitenciario brasileño está estructurado para torturar y matar -para nada más

La Pastoral Carcelaria junto a un número de otras organizaciones han denunciado desde hace años la politica del encarcelamiento en masa. Brasil es el país que más encarcela en el mundo hoy en día. ¿Toda esta población es torturada en las prisiones?

Bueno, en primer lugar, que respecta a los números, se dice que Brasil tendría la cuarta mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos, con más de dos millones de presos, China, con más de 1,6 millones, y Rusia con 644.000. Sin embargo, estas estadísticas se refieren a 2014. En ese momento, Brasil tenía 622.000 reclusos, según el propio Ministerio de Justicia [aquí], sin contar a las personas detenidas en estaciones de policía. Pero hoy en día esto no es más cierto porque la cantidad de presos está cayendo año tras año en los EE.UU., China y Rusia, mientras creciendo en Brasil a tasas superiores al 7% -lo que debe acelerar aún más si las políticas de encarcelamiento siguen profundización. El hecho es que Brasil ha pasado Rusia: somos la tercera población de prisioneros del planeta!

¿Cómo se tratan estas personas? Acercarse a la realidad de esta enorme población es siempre una tristeza y causa de indignación. Lanzamos en 2016 un estudio titulado "Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa" con el apoyo de Oak Foundation y del Fondo de Derechos Humanos de Brasil. Para darle idea, una cosa elemental, básico, de la vida cotidiana: hay miles y miles de detenidos e detenidas que simplemente no reciben el kit de higiene. La gente no se dá jabón o papel higiénico! ¿Puede usted imaginar lo que significa para una mujer no recibir compresa sanitaria? En el estado de Sao Paulo, en tesis el más desarrollado del país, de 11 unidades encuestadas, solamente en cuatro los detenidos informaron que el material era repuesto mensualmente. ¿Puede usted imaginar la vida de esa manera?

¿Es posible que las personas sean amontonadas en lugares sin luz y ventilación, con heces y orina, aguas residuales corriendo al lado o, a veces, dentro de las celdas en un ambiente de violencia constante y sin ser capaz de denunciar por temor a represalias?

El ex coordinador nacional de la Pastoral,padre Francisco Reardon, que murió en 1999, solía llamar a las prisiones y comisarías brasileñas de "corazones de los infierno". Es lo que son.

Todos nosotros, los agentes de la Pastoral Carcelaria, que en algunos casos vamos todos los días a las prisiones y cárceles en Brasil, suele recordar la frase de padre Francisco. Él se preguntaba y a nosotros: "¿Es posible morir en Auschwitz después de Auschwitz?" La respuesta es siempre la misma: sí! Nuestras prisiones son extensiones de lo que sucedió en los campos de concentración. La tortura y los malos tratos son prácticas comunes de estas casas de castigo que llamamos prisiones. Mientras haya prisiones y cárceles hechas campos de tortura y malos tratos, Auschwitz seguirá siendo una triste realidad en todo Brasil.

Hemos escuchado tres frases emblemáticas de la posición del gobierno Temer y del gobierno del Amazonas sobre masacre: "Un accidente" (Temer); "No había ningún santo" (gobernador de Amazonas); "Todo está bajo control" (ministro de Justicia); "Tenía que hacer una matanza toda las semanas" (secretario nacional de la Juventud de la Presidencia, quien luego renunció). ¿Qué se puede decir acerca de esta posición?

El discurso del secretario de la Juventud há sido el más auténtico. Y sincero. Eso es lo que el gobierno quiere, de hecho. Se cayó, pero fue el portavoz del gobierno.

¿Y el apoyo de parte de la sociedad a este discurso y esta política?

Si la gente supiera el infierno que es la vida en la cárcel... De vez en cuando se escapa información sobre supuestos "privilegios", como le pasó a este episodio de Manaus. Pero son la desinformaciones. Lo que vivimos día a día la Pastoral es reunirse con familiares y amigos de personas que por una razón u otra han sido detenidos y tenían el discurso "detiene-tortura-mata". No hay ni siquiera una que mantenga este discurso. Todos se sorprenden y cambian de posición inmediatamente.

Le aseguro: si ponen perros y gatos en las cárceles brasileñas, tratados igual que se tratan actualmente las personas, tendríamos millones de personas en las calles y movilización global frente a Brasil

Pero se necesita de otra parte reconocer un hecho: quienes apoyan la matanza son herederos o continuadores de los que apoyaron lo exterminio de los indígenas y la esclavitud de los negros.

¿Cuál es la importancia de la posición del Papa, que condenó la matanza y pidió condiciones de vida dignas para los prisioneiros?

Francisco es un gran profeta. Incluso en este tema de la prisión. Él, en repetidas ocasiones de visita a prisiones si pone y a nosotros una cuestión crucial: "¿Debido a que son atrapados y no yo, que soy un pecador?". Es una cuestión para nosotros.

¿Y la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil)?

La declaración de CNBB sobre la matanza fue firme, contundente, y la acción de los obispos contra la privatización de las cárceles y el fin de la política de encarcelamiento en el Congreso Nacional ha sido esencial.

¿Cuántas personas actuan en la Pastoral y cómo se evalúa la relación de los cristianos, especialmente los católicos, con el tema carcelario?

Somos 6.500 personas organizadas por la Pastoral en todo el país. Actuamos en casi todo Brasil, pero sigue siendo muy frágil en algunos lugares, como en el estado de Tocantins.

Nuestra misión es en primer lugar la evangelización: una acción en que el anuncio de Cristo sólo existe si estamos involucrados con la vida digna de las personas privadas de libertad. Siempre estamos inspirados por el samaritano: si usted cuida de las heridas, no anuncia a Cristo.

Por lo tanto, nos entristece mucho ver a las personas que se llaman a sí mismos cristianos apoyar las masacres o encogerse de hombros con la situación de los presos. No podemos olvidar que Jesus fue también un prisionero, un prisionero torturado."

Es hora de gritar en voz alta y denunciar todo lo que ataca la vida de esta población, que son millones de personas en gran sufrimiento, si sumados a sus familiares. Sus errores no justifican el tratamiento que niega su humanidad, así como de los que los aman. Debemos denunciar el sistema penitenciario, el Estado que aprisiona los pobres para que sean triturados, torturados y finalmente muertos.

