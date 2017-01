El Superior del Sodalicio anuncia 2,8 millones de compensación para las víctimas de Figari

Alessandro Moroni, superior general del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), anunció que se entregarán 2,8 millones dólares a las víctimas de abuso y maltratos de distinta índole por parte de su fundador, Luis Figari.



El jefe del Sodalicio manifestó que se repartirá dicho monto entre todas las víctimas que se encontraron duramente la investigación. "Mantenemos el compromiso de reparar a quienes sufrieron por causa de ello", indicó.



"Se atendió a 103 casos [de personas presuntamente abusadas] y se han encontrado elementos suficientes para considerar que 66 de ellas fueron víctimas de abuso o maltrato de distinta índole", expresó Moroni.



Según precisó, se ha llegado a un acuerdo de reparación económica en 47 casos, de los cuales ya se ha entregado el dinero a 35. "Falta completar el proceso con 12 y hay 5 personas en espera porque son parte del proceso judicial. Hay 3 personas que han rechazado nuestra propuesta y una que no quiso continuar en el proceso", detalló.



Moroni Llabrés también se pronunció sobre Luis FIgari y señaló que han pedido su separación ante la santa sede y que dicho proceso "sigue adelante" en Roma.



"Sobre Figari, nosotros ya hemos pronunciado en varias oportunidades reconociendo todo el daño ocasionado por él, condenando sus acciones y declarándolo persona non grata. También hemos pedido su separación de la comunidad y hemos enviado toda la información sobre su caso a la santa sede. El proceso contra Figari sigue adelante en Roma. [...] Hemos tomado medidas muy concretas para llegar al esclarecimiento de la verdad sobre todos estos casos", añadió.



Este anuncio de reparación se da días después de que se archivara la denuncia contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari y otros exlíderes de esa organización por presuntos delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir.



Como se recuerda, la titular de la 26.º Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, argumentó que "durante las investigaciones, no hubo ningún afectado que se acercara a denunciar que haya sido víctima de dichos abusos".

(RD/Agencias)