Monseñor Carlos Garfias: "A los migrantes hay que pedirles perdón"

(Carlos Villa Roiz en SIAME).- "A los migrantes hay que pedirles perdón porque en México no pudieron encontrar las oportunidades laborales ni las condiciones adecuadas para sacar adelante a sus familias", señaló Mons. Carlos Garfias, quien el pasado 19 de enero tomó posesión de la Arquidiócesis de Morelia, en sustitución de Mons. Alberto Suárez Índa.

Dijo que México no ha sido capaz "de construir un entorno donde reine la justicia, donde exista trabajo bien remunerado y oportunidades de futuro. Pedimos por ello perdón a quienes hemos expulsado de nuestros lugares al no erradicar la pobreza, y ahora enfrentan la amenaza de la exclusión y la discriminación. Para ellos, una palabra de gratitud por todo lo que hacen por sus familias y por sus comunidades. También una palabra de aliento ante las dificultades que enfrentan. Sepan que no están solos", dijo.

Entrevistado por Desde la Fe, dijo que ahora debemos ser solidarios con ellos ante la amenaza que enfrentan en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pretende hacer deportaciones masivas.

En cuanto a su nueva encomienda pastoral como Arzobispo de Morelia, de donde, por cierto, es originario, consideró que antes de hablar de programas pastorales concretos para la Arquidiócesis, desea recorrerla y conocerla a fondo. Su proyecto pastoral estará encaminado a encontrar en Cristo la paz, la reconciliación y el perdón.

"Creo que en este momento que vive nuestro país, necesitamos más que nunca encontrar un camino de reconciliación para dar una respuesta eficaz y permanente a la violencia, la injusticia, la corrupción y la impunidad que se han aposentado en nuestra patria y que son el caldo de cultivo del descontento creciente... Si bien esa violencia es producto de muchas distorsiones sociales y la acción incontrolada del crimen organizado, no se me escapa el hecho, y lo asumo como un desafío, de que en ese entorno ha faltado la acción decidida de los cristianos, que no hemos sabido responder a tiempo y con fortaleza a la desintegración del tejido social; no hemos sabido dar un testimonio eficaz y vivo de la misión y evangelización que el Señor nos ha encomendado en este mundo".

Luego, parafraseando al Papa Francisco, hizo referencia a una casa común habitada por niños, jóvenes, mujeres y ancianos, por lo que la Iglesia debe trabajar en conjunto con las autoridades civiles, con los gremios e incluso con otras iglesias, en favor de la paz.

Cabe mencionar que en la homilía de la Santa Misa en la que Mons. Carlos Garfias tomó posesión de la Arquidiócesis, el nuevo Arzobispo de Morelia se refirió también a quienes sufren en las cárceles. "Dirijo mi pensamiento a quienes, justa o injustamente, purgan una condena en ellas. Ustedes también son nuestros hermanos, y como a tales, los quiero encontrar. Con ustedes quiero compartir la alegría de la esperanza. No olvidemos que el deterioro del tejido social es también consecuencia de esa falta de valores que se deriva de la indiferencia y la ausencia de evangelización de quienes nos llamamos cristianos."

Finalmente, elevó una oración por las comunidades parroquiales más afectadas por la miseria y la violencia, y por las comunidades marginadas de indígenas y campesinos: "en mi corazón las tengo muy presentes, y sueño que, con la solidaridad de todos, pronto puedan convertirse en parroquias que vivan en paz y estén libres del flagelo de la miseria y la violencia. Que quienes ahí peregrinan, junto a nosotros, puedan vivir con dignidad y profesar, con toda libertad, su fe en el Señor".