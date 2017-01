Pepe Di Paola: "El Papa es una persona muy espiritual, muy sólida en lo que piensa"

(C.D./Marcelo Figueroa).- "El Papa es una persona muy espiritual, muy sólida en lo que piensa". Quien habla así es el padre Pepe Di Paola, en conversación con el editor de la versión argentina de L'Osservatore Romano. El famoso "cura villero" charla sobre el Papa Bergoglio desde su trabajo pastoral en las zonas más pobres de Buenos Aires. Dice que Francisco es "el líder espiritual más importante del mundo, que está transmitiendo un mensaje lleno de sabiduría".

Es un lunes pesado de verano en el suburbano profundo de Buenos Aires. Encontré al padre Pepe Di Paola esperándome sonriente a la puerta de la parroquia San Juan Bosco en la Villa de Emergencia, La Cárcova. Una de las tantas del partido de General San Martín, quizá la más castigada por el olvido, la marginalidad y la droga.

Dialogamos en una mesa sencilla, mate de por medio, sobre el Papa Bergoglio. Su padre espiritual a quién conoce bien y que, según sus dichos, le salvó la vida cuando a este "cura villero" lo amenazaron de muerte los narcotraficantes en tiempos en los que ambos vivían en Buenos Aires.

Vos conociste bien al Cardenal Bergoglio en su trabajo en las Villas. ¿Cuáles son las claves que pueden ayudar para comprender su palabra y misión?

Para mí, unos elementos importantes que tenemos que destacar aquellos que hemos compartido trabajos con él, es que lo consideramos un padre espiritual. Porque ese es realmente el vínculo más importante que tenemos muchos curas villeros con Bergoglio.

Todo lo que está viviendo ahora como Francisco desde un magisterio que lo lleva a una dimensión mundial, lo vivía en una dimensión pequeña, local como nuestro obispo. Por eso, algunos temas que salen hoy, a nosotros no nos extrañan porque tienen que ver con una mirada de la Iglesia, del sacerdocio, del mundo, del pobre que él tenía aquí en Buenos Aires. Ese es un punto fundamental, que a mí me alegra mucho porque yo creo que él fue a Roma y se potenció porque tenía bases serias y profundas. Porque es una persona muy espiritual, muy sólida en lo que piensa.

Se ha potenciado y se transmite al mundo de una manera clara y contundente que produce una aceptación muy grande en la gente, fundamentalmente en los pobres, la gente común, la gente sencilla de la Iglesia y aún en las que se habían ido de ella. Esto es en todas partes del mundo.

A mí me ha tocado hablar con sacerdotes, periodistas y religiosas que han venido a la Argentina, y cuentan que un fenómeno que se va dando a nivel espiritual es el acercamiento de muchas personas que estaban lejos de la Iglesia. Hay un punto que tiene que ver con la mirada de Bergoglio. Yo siempre digo que él no miró a Buenos Aires desde la Plaza de Mayo que era el lugar donde vivía, sino que él miraba a Buenos Aires desde la periferia. Por eso insiste hoy con la periferia. Él miraba a Buenos Aires y lo hacía desde la Villa.

Por eso cuando muchas veces tenía que hablar de Buenos Aires, decía cosas que algunos podían sentirlas como cierta palabra dura, la de un profeta. Porque hablaba de la liviandad con que Buenos Aires miraba al pobre. Él hizo ver el Buenos Aires real, ese que después salió a luz. Porque por muchos años que a mí me tocó estar en la Villa, ningún funcionario nos visitó. Ningún medio de comunicación fue a las Villas. Y de pronto la única persona que iba caminando los barrios y visitando las familias, que reemplazaba a los curas cuando estaban enfermos era Bergoglio.

Entonces, esta empatía que tiene con estos sectores, es porque conoce el verdadero Buenos Aires. Le dio una magnitud a la realidad de la pobreza, la marginalidad, las migraciones, que es un tema que está presente en él hoy, por eso esa visita a Lampedusa que recuerda una visita cualquiera a una de nuestras Villas. Hoy en día, que muchos discursos xenófobos están de moda, él se ha puesto del lado del migrante. Creo que toda esta realidad que uno ve hoy en Francisco como migrantes, pobreza, trabajo, infancia y la juventud hipotecada por la droga y la violencia son los que siempre más le han preocupado a él.

¿Qué opina de interpretar al Papa desde un punto de vista ideológico o político?

Yo creo que la mayoría de esas apreciaciones tiene que ver con que se quiere achicar el mensaje del Papa. Y se lo quiere achicar porque es un mensaje que te interpela. Al ser un mensaje que te interpela y que te debe provocar una respuesta es preferible marginarlo. Y yo lo puedo marginar diciendo que está diciendo una tontería o que tiene que ver con su propia ideología y no con un mensaje que contiene lo que un Papa o la Iglesia debe decir.

Cuando el año pasado se dijeron barbaridades de él, un grupo de curas de la Villa salimos a defenderlo. En ese momento yo recordé a San Martín y lo comparé con Bergoglio. Porque a San Martín, que ahora le decimos que es el padre de la Patria y tiene monumentos en toda la Argentina, las autoridades -no la gente- y dos medios de comunicación importantes de la época no lo dejaban bajar del barco. Se tuvo que volver porque lo acusaban de simpatizante de algunos sectores. Parecía que ya no tenía nada que ver que había liberado a Argentina y Chile y que había logrado la emancipación junto a Bolívar. Estaban en "la chiquita". Entonces, al Libertador se lo marginó y murió en el extranjero.

Fuimos crueles con San Martín. Creo que en algunos medios de comunicación se había impuesto hace unos meses atrás, toda una especie de palabra contra el Papa que estaba armado y organizado. Por eso hablamos de un plan, no de un periodista que realmente pensaba en contra de él y que tenía toda la libertad de hacerlo. Eso es señal de que su palabra, en lugar de aceptarla, de ver la sabiduría que contiene y tratar de aprovecharla ha causado que haya quienes se sientan vulnerados en sus comodidades, en sus políticas, en su ser todopoderoso.

Francisco les está hablando del Evangelio. Entonces se ponen mal porque perdona a una persona que lo ofendió todo el tiempo que estuvo en Buenos Aires. Se ofenden porque regala un rosario a una persona que está en la cárcel. Él tiene una gran preocupación por toda la problemática carcelaria, principalmente en Latinoamérica. Es una marca de su papado en todo el mundo, a la luz de su experiencia aquí con todo lo que tiene que ver con el trato de la cárcel y la delincuencia juvenil.

¿Cuál es para vos la manera de interpretar su visión acerca de esa problemática?

Él tiene una mirada "macro". Es decir, al ver este tema, mira un poquito más allá. Entonces habla de una infancia y de una adolescencia con derechos vulnerados desde muy pequeños. Uno puede escarbar la historia de la mayoría de ellos con una adolescencia complicada en donde no sintió identificaciones positivas, sino que su identificación fue con una banda que paraba en una esquina.

¿Qué diferencia hay entre estos pibes, los que están en la alcaldía y los que están en un centro de recuperación? Muy poca, a lo mejor con unos llegamos a tiempo, con los otros llegamos tarde. Entonces hay una sociedad que llega tarde. Nosotros nos expresamos con un documento que se llamó «La droga en la villa, despenalizada de hecho» y que a Bergoglio le interesó mucho. En él decimos que el mundo adulto se retiró. Y hay cierta orfandad en la infancia y la adolescencia y la juventud. Entonces el pibe tiende a identificarse con un grupo que le da ciertos puntos de identidad. Lamentablemente estos puntos están ligados a la droga y al delito.

Entonces es muy importante la propuesta que nosotros llamamos de "trabajo positivo", que era armar dentro de estas barriadas todo lo que significaba la adhesión del niño, del adolescente y del joven a los valores cristianos. Yo creo que él tiene esa mirada y creo que ve la cárcel como un eslabón de una guerra perdida. O sea, durante todo ese tiempo la sociedad, salvo los casos patológicos, no ha hecho mucho para estos chicos.

Nosotros en los documentos de la Comisión de Adicción dijimos que durante al menos cuarenta años no hubo en Argentina un trabajo con responsabilidad en la prevención y recuperación de estos chicos. Entonces si en cuarenta años el fenómeno creció, la droga se instaló y el chico está todavía más desamparado. Y ante ese desamparo, lo único que tiene como respuesta es la propuesta de la droga.

Vos conoces bien la problemática de las drogas. ¿Cómo ves la lucha mundial que Francisco está llevando adelante en este asunto?

A mí me parece que es uno de los pocos o el único líder mundial que está poniendo este tema en los primeros lugares. Por lo que vemos en los demás países, en general es un tema de actualidad momentáneo ante un suceso. Es decir, el tema es importante solamente los días que dura la noticia de la incautación de cocaína o algún procedimiento parecido.

El único que lo pone en agenda de forma permanente es el Papa Francisco y justamente porque tiene esta convicción de lo destructivo que significa la droga. También de los negocios que están en la oscuridad, porque el narcotráfico genera un montón de negocios que después se transforman en armas y más drogas.

Entonces el Papa tiene esta mirada amplia que está velando por la salud del ser humano desde la infancia, tratando que desarrolle sus capacidades como Dios se las ha regalado a cada uno con sus dones y vea el narcotráfico como una contracara, como aquel que lo viene a destruir.

¿Vos creés que nosotros como argentinos tenemos problemas para entender a Francisco? ¿Crees que a los argentinos nos cuesta manejar el fenómeno Francisco?

Mirá, el otro día hablaba con un grupo de sindicalistas y les decía que cuando en mi juventud, como seminaristas, leíamos y meditábamos con palabras de Gandhi, Luther King, Mandela y de tantos hombres que se han convertido en referentes para la humanidad. Y no tomamos conciencia de que tenemos delante de nosotros un argentino que para el resto del mundo es un referente. ¿Será que nadie es profeta en su tierra?

Me parece que no logramos darle la importancia de que estamos ante un momento espiritual muy grande. Tenemos el líder espiritual más importante del mundo que es de nuestra tierra y está transmitiendo un mensaje lleno de sabiduría. ¿Qué hacemos escuchando otras cosas o mirando para otro lado? No puedo decir todos, pero sí mucha gente.

Parecería que la gente humilde no tiene ese problema... La gente humilde no tiene ese problema y tampoco mucha gente de clase media convencida que no se deja afectar por los medios. Yo no puedo creer que hace dos años una persona te decía «Estoy enamorado de las cosas que dice Francisco» y el año pasado me decía «¿Me podés explicar por qué la recibió a Hebe de Bonafini?». La clase media es la más influenciable por los medios de comunicación, aunque no toda afortunadamente.

Entonces yo creo que el mensaje de Francisco muchas veces al ser tomado por los medios de comunicación de masa y ser transmitido por algunos ya con una orientación hace que se pierda el espíritu de sabiduría de sus actos y sus palabras...

Ahora, nosotros estamos haciendo esta nota para un medio de comunicación. Sin duda es especial porque es un medio oficial del Vaticano...

El L'Osservatore Romano en esta edición argentina como medio autorizado por el Papa me parece que es extraordinario porque es la palabra de él sin la deformación que pueden producir muchos medios de comunicación. Me parece bárbaro, es muy bueno. Porque a veces también a muchos se nos pregunta ¿Qué quiso decir el Papa? O ¿y por qué el Papa dice esto? Acá directamente tenés la posibilidad de leerlo.

Creo que el L'Osservatore Romano va a ser su palabra hacia la gente de nuestro pueblo y que se tomará como la referencia. Solamente los argentinos somos capaces de desaprovechar esta oportunidad. En una Iglesia donde vos digas: «El Papa estuvo hablando de tal tema», y no sabemos de qué estuvo hablando. Pero si lo saben en Portugal, en Estados Unidos, en Ecuador y en Angola. ¡Un disparate!

Esperemos que realmente aprovechemos este medio que es el L'Osservatore para conectarnos espiritualmente con el Papa, con su pensamiento y su palabra. Porque estamos hablando de que siempre tuvimos un guía espiritual en la Iglesia de otro país lejano y hoy tenemos un Papa que es de nuestra tierra. Entonces, desaprovechar esta oportunidad es de tontos.

