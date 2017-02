El Vaticano decreta el encierro de Figari por sus "actos gravemente pecaminosos"

(J. B./Agencias).- La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano dio a conocer, a través de un decreto, las sanciones aplicadas al fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, quien es acusado de abusos sexuales y maltratos contra integrantes de esa organización religiosa.

En su fundamentación, el Vaticano indicó que las medidas impuestas a Figari se adoptaron tras investigar las denuncias que llegaron al Vaticano desde el 2011 y recoger las respuestas del acusado.

Estas son las medidas que deberá cumplir Figari a partir de hoy por disposición del Vaticano:

- Que Figari no regrese a Perú, excepto por motivos muy graves y siempre con permiso escrito del Superior del SCV. - Que sea destinado establemente a una residencia en la que no exista una comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV). - Se le prohíbe contactar, de cualquier modo, con personas pertenecientes al SCV y en cualquier caso tener con ellas trato personal directo. - Que a un miembro del SCV le sea confiada la tarea de referente del Figari para cualquier eventualidad y exigencia. - Se le prohíbe conceder a los medios de comunicación, en público o en privado, cualquier declaración, además de participar a cualquier título o por cualquier motivo, en manifestaciones públicas y/o encuentros del SCV y de otra persona o institución, civil o eclesiástica.

En base a los documentos que obtuvo, el Vaticano indica que Figari solicitó "de modo improcedente, y en cualquier caso excesivo, confidencias en el delicado ámbito de la sexualidad, y en algunos casos ha cometido actos contrarios al VI mandamiento ("No cometer actos impuros"), pero remarcó que, cuando ocurrieron los hechos, las víctimas eran mayores de 16 años.

Pero lo que más sorprende es que la Santa Sede señale que "no se han encontrado elementos en virtud de los cuales se pueda afirmar, con suficiente claridad y certeza moral, que dichos actos (los abusos) ocurrieran con violencia", ya que, en algunos casos, "los cómplices han declarado estar conformes o de no haber opuesto alguna resistencia o de todas formas de no haber percibido, en aquel momento, constricción alguna de parte de Figari".

El Vaticano solo considera lo hecho por Figari como "actos gravemente pecaminosos", pues asegura que "de dicha documentación no emergen elementos en virtud de los cuales poder afirmar, con suficiente certeza moral, que hayan configurado un abuso de menores y/o de violencia".

Por su parte, Alessandro Moroni, superior general del Sodalicio, anunció que la próxima semana entregará al Ministerio Público los hallazgos sobre abusos sexuales cometidos por su fundador, Luis Fernando Figari, contra menores de edad.

Moroni adelantó que el martes 14 de febrero publicarán en las redes sociales los resultados de la investigación desarrollada por expertos internacionales sobre abusos sexuales y maltratos a integrantes del Sodalicio.

Como en anteriores oportunidades, Moroni condenó "los graves y deplorable actos de Luis Fernando Figari". Precisó que las acciones del Sodalicio buscan "contribuir en algo a hacer justicia y reparar a las víctimas".