Chaput sale en defensa de Trump y critica la conspiración mediática en su contra

(C. Doody).- Suspensión del veto inmigratorio por no ajustarse a la ley. Dimisión del asesor de seguridad nacional por sus contactos con Rusia. Aunque la administración de Trump va de escándalo en escándalo, sigue teniendo un importante defensor en el arzobispo Charles Chaput, quien ha sostenido que los estadounidenses tienen el deber de apoyar al presidente estén de acuerdo con él o no.

En una entrevista radiofónica para promocionar un nuevo libro suyo, el arzobispo de Filadelfia no solo ha abogado que los estadounidenses cierren filas en torno al nuevo jefe de Estado -ya atascado en todas estas controversias, tras solo tres semanas de mandato- sino que también ha arremetido contra los medios por no cesar en sus críticas contra él. "Parecen amargados", les afeó Chaput a los periodistas del país. "Me resulta increíble cuánta hostilidad tiene la prensa a todo lo que hace el presidente".

Según el prelado -quien, con sus constantes críticas en campaña a Hillary Clinton, rompió el principio de neutralidad de la Iglesia norteamericana en cuanto a los asuntos políticos- la conspiración mediática que se ha montado en detrimento del magnate republicano representa un serio ataque al deber de los periodistas de velar por el bien común.

"No quiero ser partidista en lo que digo aquí, pero me parece que si somos realmente serios en cuanto a nuestras responsabilidades comunes, y aceptemos o no todo lo que el presidente representa, le apoyamos y le deseamos éxito en vez de socavarle", dijo Chaput en el programa del conservador Hugh Hewitt.

Los estadounidenses están en su derecho discrepar con el presidente, prosiguió el prelado en sus comentarios, "y creo que es importante estarlo, especialmente en cuanto a las cuestiones que importan, (como los) asuntos morales". "Es importante, sin embargo, que al menos esperemos que tenga éxito, de modo que nuestro país pueda llegar a una situación mejor", continuó.

"Hace falta que cambie nuestro país a la hora de trabajar juntos", observó también el arzobispo de Filadelfia, conocido en todo el país por las confrontaciones que ha provocado en el curso de su defensa de un catolicismo tradicional. "En mi juventud en los años 50 y 60 eso realmente se sentía. Aquellos que discrepaban de forma seria con otros aún deseaban el éxito común, y eso ya parece haber desaparecido".

El arzobispo de Filadelfia desde 2011 también apeló en esta entrevista al mismo populismo que ha aupado a Trump al Despacho Oval, al dividir los medios en los de las "élites" y en los de las clases populares. Aunque los conservadores guardaban "el mismo tipo de hostilidad, en un grado menor, al presidente Obama", observó el prelado, la hostilidad de los medios-"élites" hacia Trump muestra "un espíritu más grande de desesperación y ansiedad".

Es más, esta hostilidad de los medios hacia el presidente Trump y su desacierto a la hora de entender los deseos del pueblo llano tiene que ver, según Chaput, con la falta de fe entre el colectivo periodístico, del que, según un estudio de 2007 del Pew Research Center, solo uno de cada cuatro es creyente. "Es un verdadero contraste con la vasta mayoría de nuestro país que es creyente de verdad", contempló Chaput. "Tal vez creyentes confusos, pero creyentes al fin y al cabo".

"Las élites, por supuesto, critican a la fe religiosa. No a medias, sino de forma totalmente deliberada", añadió el prelado en esa línea. "Es importante que no deseemos formar parte de esa élite tanto que renunciamos a nuestra fe".