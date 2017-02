Argentina juzgará a un sacerdote por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Videla

(C.D./Télam).- Por segunda vez en su historia, Argentina juzgará a un sacerdote por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A partir del 16 de marzo, el ex-capellán de la Policía de Rosario, Eugenio Zitelli, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otros trece hombres en una causa por un total de 155 casos de violaciones a los derechos humanos.

Se trata de "Feced III", que constituye el tercer tramo de una amplia investigación sobre los crímenes de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario.

En el proceso, que lleva el Tribunal Oral Federal 2 de Santa Fe, se investigarán los delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 155 víctimas.

El tribunal está integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás). Los tres jueces que integran originalmente el TOF2 de Rosario se excusaron de participar de este juicio oral puesto que lo hicieron en los tramos anteriores, Feced I y II.

Los imputados que llegarán a juicio son los ex policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lo Fiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli.

Sólo tres de los imputados no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa "Feced": los policías "Beto" Gianola y "Lagarto" González; y el sacerdote Eugenio Zitelli. Gianola y González estaba prófugos cuando se realizaron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.

"Es el tramo más grande de la causa Feced en cuanto a la cantidad de víctimas y de acusados", dijo a Télam el fiscal de causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate. Explicó que de los 155 casos que se ventilarán en el debate oral "80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente".

Según Villate, "es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos" y que cuenta con unos 300 testigos ofrecidos por las partes.

El fiscal destacó que en este tramo de "Feced", por primera vez, "se va a juzgar la responsabilidad del ex capellán del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario".

Los acusados participaron, según la acusación, del circuito represivo que tuvo como eje el SI, el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe que funcionó en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, en pleno centro de Rosario.

En ese edificio, que hoy ocupa la sede local de la Gobernación santafesina, funcionó la Jefatura de Policía de Rosario. Se calcula que por allí pasaron unos 2 mil detenidos-desaparecidos durante los primeros años de la última dictadura, y fue "levantado" en 1978 a raíz del asesinato de un militante argentino y dos ciudadanos peruanos.

La responsabilidad de Zitelli

Tal y como queda recogido en la querella que dio origen a la causa Feced III, Eugenio Zitelli fue capellán de la jefatura de Policía de Rosario desde agosto de 1968 hasta diciembre de 1977. En dicha capacidad ofrecía misas, confesiones y también entrevistaba a los detenidos que pasaron por aquellas dependencias, y fue a través del desempeño de esas labores que se habría convertido en una pieza clave para el sostén del aparato represivo que funcionaba por aquel entonces en la localidad rosarina.

La forma en la que Zitelli participó en la represión quedó clara tras los testimonios de tres víctimas de torturas en la comisaría de Rosario prestadas entre diciembre de 2015 y mayo de 2016: las de Enrique y Martín Grigioni y Gustavo Actis.

Después de haber sido arrestado clandestinamente y llevado al Centro de Detenciones de Rosario, Actis recordó que Zitelli "me dijo que yo tenía el alma liberada porque había pagado mis culpas y esperaba que mi mente no cometiera el pecado de ir por un camino equivocado". Para las abogadas que presentaron el informe que ha resultado en el procesamiento de los implicados en el caso Feced III -Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- "estas palabras, dichas por un sacerdote, luego de que aquel fuera secuestrado y atormentado en el marco del terrorismo de estado, son una clara muestra del rol que aquel cumplía en la patota". En concreto, Zitelli está acusado en el caso Feced III de delitos de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas, por 14 víctimas.

Enrique Grigioni, por su parte, testificó que el capellán Zitelli le dio este consejo: "Zitelli me dijo que tenía que colaborar para no sufrir las consecuencias".

En su presentación, las letras se apoyan no solo en estos testimonios sino también en la jurisprudencia sentada por la condena dictada contra Christian Federico Von Wernich, el único otro miembro del clero procesado hasta aquí por crímenes de lesa humanidad. Este fallo rezaba en parte:

No tiene en ese sentido ninguna importancia lo dicho por la defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba "después" de la tortura. Era precisamente esa la tarea asignada en el grupo que integraba. En efecto, es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a aconsejarle que hable para no ser torturado nuevamente.