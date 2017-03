Silvio Báez pide a los jóvenes no caer en la idolatría del dinero

(Israel González Espinoza).- El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez Ortega, exhortó a la juventud nicaragüense a no ceder en la tentación de considerar como una divinidad al dinero, rechazando el materialismo y la cultura del descarte, para así evitar que la riqueza monetaria se convierta en un ídolo que robe el alma. "Hay quién vende la conciencia por tener más reales", aseguró el jerarca católico.

Las declaraciones del prelado se dieron durante la homilía de la eucaristía que celebró con centenares de jóvenes católicos que integran la Pastoral Juvenil Arquidiocesana (PJA), en el marco de la denominada "Expo PJA 2017", un encuentro dónde los líderes juveniles muestran por zonas las actividades que realizan en pro de la evangelización del sector poblacional joven de los departamentos de Managua, Masaya y Carazo.

En la homilía, Monseñor Báez tronó contra el sistema económico vigente en el planeta, y aseguró que está en línea con el Papa Francisco al asegurar que la economía mata cuando el dinero no se pone al servicio de los pueblos y las causas justas. También enfatizó lo lamentable que es cuando en las noticias se habla del desplome de las Bolsas de Valores, y no se hable del sufriente de los migrantes y de los pobres.

"Cuando se dice que están aumentando las exportaciones, quién se está enriqueciendo es un pequeño grupo de ricos, productores, gente que tiene las finanzas en sus manos, y la gran mayoría sigue viviendo excluido y olvidado en la pobreza", expresó enfático el obispo Báez.

También, usando como metáfora la simbología religiosa, el obispo aseguró que el dinero en el mundo moderno está empezando a ser considerado como un "dios" y una "religión con dogmas", en dónde la persona adquiere su valor, no por su dignidad de hijos de Dios sino por la cantidad de riquezas materiales que posee.

"Otro dogma en torno al dinero, y lo oímos constantemente en las noticias. El crear 'un ambiente favorable de negocios'. Si hay un buen ambiente negocios, el país va a ir bien porque va a venir la inversión extranjera, porque va haber más centros comerciales, porque los bancos van a estar más sólidos. ¡Eso no quiere decir que la gente sea más feliz! Que la mayor parte del pueblo esté bien. Son verdades falsas de esa religión que llamamos 'dinero'", indicó Monseñor Báez a los jóvenes presentes, que atiborraban el gimnasio de un colegio religioso de la periferia occidental de Managua donde se desarrolló la actividad.

Monseñor Báez manifestó también que el crecimiento económico de un país no necesariamente equivale a una distribución justa de la riqueza en todas las capas sociales. Siguiendo con la metáfora religiosa, les aseguró a los jóvenes que la 'religión del dinero' tiene templos dónde es idolatrado a su máxima expresión el sistema económico capitalista.

"El dinero también tiene sus templos. ¿Saben cuáles son ésos templos dónde se le rinde culto al dinero de tal manera que aumente, que siga dominando, que tenga más poder? ¡Los bancos! Las instituciones financieras, los organismos internacionales que dan préstamos a los países más pobres. ¡Esos son los templos del dinero! Y no nos vayamos muy lejos, porque éstos los frecuentamos nosotros: los centros comerciales", indicó el obispo a los jóvenes, quiénes lo escuchaban atentamente.

También fustigó el hecho de que a dos niños trabajadores de las calles de Managua, quiénes habían ido recientemente a un centro comercial para buscar algo de comer con dinero que habían ganado durante su jornada laboral, fueron expulsados por la seguridad del lugar, por no "encajar" con el prototipo de usuarios que frecuentan éstos mall.

"¿Saben cuáles son otros templos del dinero? Los centros comerciales. ¿Qué es lo que se mueve en los centros comerciales? ¡El dinero! Y ustedes, jóvenes cuando no tienen dinero pueden ir al cine, no pueden ir a comprar una hamburguesa, y unos niños si no tienen dinero son echados de Galerías, porque son templos del dinero, y quién tiene dinero, tiene espacio. Quién no lo tiene, está fuera. Esa religión tiene sus templos, y sus catedrales, las bolsas de valores dónde se decide la economía mundial", explicó Monseñor Báez.

El obispo les aseguró a los jóvenes que así como en las religiones antiguas, la 'religión del dinero' que propugna el sistema económico mundial posee víctimas que son vistas como un daño minúsculo a la par de las ventajas que ofrece la sociedad de consumo. "Hoy también al dinero se les sacrifica víctimas, en su nombre se sacrifica lo más sagrado: las personas", indicando que la gran mayoría del pueblo de Nicaragua y del mundo son víctimas que se ofrecen al dinero.

El obispo manifestó también que además de otorgársele a los pobres como sacrificio al 'dios dinero', se le ofrecen las conciencias y la paz social, por lo que alentó a los jóvenes a no caer en la dinámica esclavista del dinero, sino apostarle a la libertad interior, la solidaridad y la búsqueda de un mundo más fraterno y humano.

"Hay quién se vuelve un inmoral con tal de tener dinero. Son sacrificios que se hacen a éste dios. Y entonces hay quien vende la conciencia por tener más reales. La corrupción, la evasión fiscal, los sueldos injustos, todo esto forma parte de los ritos y sacrificios de ése mundo dónde reina ése dios llamado dinero", afirmó el obispo Báez.

Crítica el sistema económico vigente

Monseñor Báez enfatizó que el dinero debe estar siempre al servicio de las causas justas, y nunca por encima de ellas. Reiteró el urgente llamado que hace el Papa Francisco sobre la economía, sobre que el dinero debe servir y no gobernar.

"No se puede sacrificar al dinero la dignidad de las personas, no se puede poner al servicio del dinero el poder político, la institucionalidad de un estado, la democracia, la educación, el derecho a la salud pública, no se puede poner esto al servicio del dinero. ¡Es al contrario! Es el dinero el que debe estar al servicio de la democracia, de la justicia, salud, educación, la vivienda para todos", exteriorizó el obispo Báez, quién no dudó en llamar al dinero como "un tirano".

El obispo carmelita se sinceró frente a la juventud reunida y reveló que le gusta hablarle de éstos temas a la siguiente generación porque es apremiante construir una sociedad nueva, una nueva cultura y unos nuevos modos de pensar, superando el materialismo humano, el capitalismo, para poner en primer lugar a las personas.

Señaló además que hay tres cosas que no se pueden comprar con dinero: La vida, el amor verdadero y la sabiduría.

"Podés desfigurar el amor, con el dinero podés engañar a una persona, podés volverte atractivo, tener ropa de marca, con el dinero que tenés, tener cuentas y tarjetas, y eso te puede volver atractivo. Pero no eso no crea el amor. El amor auténtico no se compra con dinero", explicó a los jóvenes, quién usó la frase de una popular tarjeta de crédito para especificar que el dinero hay cosas que jamás se podrán comprar, arrancando las risas y aplausos de los jóvenes.

"Nadie se compra la felicidad con una tarjeta de crédito, con un cheque, con mucho dinero o una cuenta en el banco", aseguró el obispo a los jóvenes, quién le compartió a los jóvenes que el dinero es un ídolo engañoso, que esclaviza, que insensibiliza y enceguece el dolor de los demás.

Además aseguró que la explotación irracional del bosque y la violenta invasión de habitantes del Pacífico y centro hacia las zonas boscosas que son reservas naturales habitadas por pueblos originarios miskitos en la Costa Atlántica de Nicaragua es debido a la idolatría del dinero.

"No estemos pensando en los grandes millonarios ni en Donald Trump. Que de por sí, ya sabemos, adora el dinero. ¿Por qué creen que está pensando hacer un muro? ¿Por qué creen que piensa deportar a tantos inmigrantes y América First? ¡Por dinero! Es el dinero el que está ahí", afirmó.

Al finalizar la eucaristía Monseñor Silvio José Báez invitó a los jóvenes a estar conectados evangelizando en las redes sociales. Invitó a que lo siguieran en sus cuentas de Facebook y Twitter, y que compartieran cuáles puntos de la homilía le habían llamado más la atención. "Seguramente hoy diría Jesús: 'Dónde dos o tres estén conectados en Facebook o Twitter en mi nombre, allí estoy yo con ustedes'", les dijo a los jóvenes, quiénes no dudaron en compartir frases y fotografías del encuentro.

Plática con los medios de comunicación

El obispo también tuvo un momento para atender a los medios de comunicación presentes, entre ellos, Religión Digital, con los que conversó diversos temas de interés, entre ellos manifestó su preocupación por la utilización de estudiantes de educación primaria y secundaria en actos político-partidistas del gobierno de Daniel Ortega.

"El mensaje que permanentemente la Iglesia dirige a los jóvenes es que cultiven un corazón libre, que tengan criterio de discernimiento a la luz del Evangelio, que sepan orientar la vida, no según la moda de turno o la ideología poderosa que les arrastra, que les compra; que sepan ser personas con criterio, que no se dejen usar como mercancía ni por el poder ni por el placer, ni por el sistema económico en que vivimos", expresó el obispo.

También contestó a la pregunta de RD sobre la importancia que tiene el papel de la prensa socio-religiosa independiente para la Iglesia, y que si los obispos están comprometidos con el respeto integral de la libertad de expresión, ya que la semana pasada un periodista del diario La Prensa de Managua fue expulsado por el encargado de prensa del Arzobispado de Managua, Lázaro Gutiérrez, al momento que cubría la reunión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

"La Iglesia como comunidad servidora de la verdad del Evangelio, se siente íntimamente agradecida a los medios de comunicación. Quiere estar presente en los medios y quiere tener muy buena relación con los periodistas".

Agregó que la Iglesia siempre estará dispuesta y abierta a platicar con los medios de comunicación y los periodistas sin distinción alguna, pero también aseguró que los profesionales de la comunicación deben velar por la objetividad, humanizando la noticia, porque detrás de la información hay personas, nombres e historias.

"Creemos que hay que agradecerles a los periodistas que hagan de la Iglesia una noticia. Y simplemente a los periodistas, como amigos, recomendarles que colaboren al diálogo, que colaboren a la comunión, que también ellos se comprometan a abrir caminos de entendimiento, y superar conflictos y tensiones. Hay que recordar que detrás de cada noticia, por muy objetiva que sea, como decía el Papa Francisco, hay personas, grupos humanos", dijo el obispo a Religión Digital.

También manifestó que en la pasada reunión del Episcopado nicaragüense no tocaron el tema del muro que pretende construir el presidente estadounidense Donald J. Trump, ni tampoco hablaron sobre la intención de la actual administración estadounidense de deportar a miles de inmigrantes, pues están volcados en lo que presentarán al Papa Francisco durante su visita ad limina en septiembre.

"Prácticamente la mayor parte del tiempo se nos llevó en la organización de la próxima visita ad limina que va hacer la Conferencia Episcopal de Nicaragua en septiembre a la Santa Sede".

Preguntado sobre si hay frutos de renovación en la Iglesia nicaragüense, a la luz del pontificado del Papa Francisco, manifestó que están haciendo los informes pertinentes. Cabe señalar que el obispo Silvio José Báez es uno de los pocos obispos nicaragüenses que se adhiere plenamente al magisterio de Jorge Mario Bergoglio, catalogando su gestión frente al Vaticano como "un don de Dios para la Iglesia y el mundo hoy".