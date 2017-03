Iglesia paraguaya: "Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas abusadas y maltratadas"

(C. Doody/Agencias).- "Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas abusadas y maltratadas", lamentos que son para los varones "un llamado fuerte a un cambio de mentalidad y de trato". Ese es el mensaje que ha difundido hoy, Día Internacional de la Mujer, el arzobispo de Asunción Edmundo Valenzuela. Por su parte, la Iglesia chilena, agradece la contribución de la mujer "a la justicia y a la solidaridad".

"Les pedimos perdón por las ofensas y pecados cometidos, por la violencia intrafamiliar y por los diversos episodios de violencia sexual y cultural", dijo Valenzuela en una carta publicada en la página web del arzobispado.

"Creemos que nuestro Padre Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas abusadas y maltratadas. Esas lágrimas son para nosotros varones, un llamado muy fuerte a un cambio de mentalidad y de trato. No más mujeres que sufran atropellos a su dignidad, no más explotación y comercio sexual, no más violencia hacia alguna mujer", añadió.

El arzobispo de Asunción señaló que desde la Iglesia paraguaya comparten "las angustias y tristezas por las situaciones de sufrimiento, marginación, explotación que experimentan muchas mujeres de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia".

En ese sentido, Valenzuela destacó las "virtudes" promovidas por el mundo femenino, "como son la vida, el amor, el sacrificio generoso, la libertad y la justicia, la fe y la esperanza, mediante la educación y las experiencias de las relaciones humanas".

El arzobispo asunceno tuvo una mención especial para las madres, quienes "engendran la vida y mantiene unidas a las generaciones", por lo que son "preciosas y reconocidas por el cariño entrañable de los hijos e hijas en cada hogar".

También mencionó a las mujeres solteras, quienes a su juicio "han hecho un don de sí en el cuidado de sus padres ancianos o enfermos, son ejemplos de caridad".

Por último, Valenzuela también se refirió a las monjas, quienes han optado por la vida religiosa para "vivir al servicio de todos".

Para todas, el arzobispo expresó su "admiración y alabanza" debido a que "derriban muros de la indiferencia para construir puentes de encuentro y cercanía en los niveles de la vida social, cultural y religiosa".

Pronunciamiento de la Iglesia chilena

"Hago llegar con sentido y fraternal afecto un saludo de paz, esperanza y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país, quienes día a día como madres, abuelas, esposas, hijas, estudiantes, trabajadoras, profesionales, consagradas colaboran asiduamente en la construcción de una sociedad más justa y fraterna", expresa el mensaje que, en ocasión del Día de la Mujer, dirigió el obispo de Punta Arenas y presidente del Área de agentes evangelizadores de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Bernardo Bastres SDB, a todas las mujeres chilenas y que se titula: "Mujer, estrella de Chile".

En 2010, con motivo del Bicentenario de Chile, se publicó el libro "Mujer, Estrella de Chile", en reconocimiento y agradecimiento a las muchas mujeres que, en la historia de Chile, contribuyeron con su vida personal, familiar, social, laboral y eclesial, en la construcción de la nación. La ocasión de hoy, escribe el obispo, "es una oportunidad para volver a leer este texto y dar las gracias a las muchas mujeres que con diferentes actividades acompañan nuestro camino".

Monseñor Bastres dirigió un saludo especial, asegurando su oración, a las mujeres que sufrieron la pérdida de un ser querido o bien perdieron sus hogares, trabajos, animales y mascotas en los incendios forestales de los últimos meses.

"Que el Señor de la Vida, con su palabra nos enseñe a apreciar, valorar y respetar a las mujeres, -concluye el mensaje-; tenemos la certeza que, tanto el varón como la mujer gozamos de la misma dignidad. Que, a imagen de la santísima Virgen María, estrella de la evangelización, toda mujer pueda ser portadora de la Buena Noticia y de la Vida nueva que brota del Señor".

Texto completo del mensaje de monseñor Edmundo Valenzuela a todas las mujeres

¡Feliz día internacional de la Mujer!

Para la humanidad como para la Iglesia es día de reconocimiento y de gratitud a nuestras madres, tías, hermanas e hijas. En nuestras parroquias y comunidades cristianas agradecemos a Dios, en la Eucaristía, por el don de la Mujer. En la celebración de la muerte y resurrección gloriosa de Jesucristo compartimos alegrías y tristezas, gozos y esperanzas vislumbrando nuevos cielos y nuevas tierras donde germine la justicia y la paz, haciendo germinar las mejores expresiones de la oración, desde el perdón y la reconciliación a la acción de gracias y la alabanza, tan necesarias para el caminar de nuestra historia. En esta tarea espiritual tan trascendente la Mujer tiene un protagonismo único, ella es agradecida por ser la formadora de nuevas generaciones en las dimensiones de toda persona, humana y espiritual.

Al celebrar el día internacional de la Mujer nos alegra destacar las virtudes promovidas por el mundo femenino, como son la vida, el amor, el sacrificio generoso, la libertad y la justicia, la fe y la esperanza, mediante la educación y las experiencias de las relaciones humanas. Las madres que engendran la vida y mantienen unidas a las generaciones son tan preciosas y reconocidas por el cariño entrañable de los hijos e hijas en cada hogar. Las solteras que han hecho un don de sí en el cuidado de sus padres ancianos o enfermos son ejemplos de caridad, a igual de las consagradas en la vida religiosa, llamadas Hermanas, han hecho una opción radical de vivir al servicio de todos, especialmente de los más carenciados y pobres, a imitación de Jesús. Todas ellas reciben la admiración y la alabanza por sus vidas y su testimonio. Derriban muros de la indiferencia para construir puentes de encuentro y cercanía en los niveles de la vida social, cultural y religiosa.





También compartimos las angustias y tristezas por las situaciones de sufrimiento, marginación, explotación que experimentan muchas mujeres de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Les pedimos perdón por las ofensas y pecados cometidos, por la violencia intra familiar y por los diversos episodios de violencia sexual y cultural. Creemos que nuestro Padre Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas abusadas y maltratadas. Esas lágrimas son para nosotros varones, un llamado muy fuerte a un cambio de mentalidad y de trato. No más mujeres que sufran atropellos a su dignidad, no más explotación y comercio sexual, no más violencia hacia alguna mujer.

La Iglesia, siguiendo a su Maestro Jesús, camino, verdad y vida, aprende de Él a defender la vocación y la misión de cada mujer, superando errores y descuidos del pasado, enseñando a que todo nuestro cuerpo es templo sagrado del Espíritu santo, y como personas, mediante el cuerpo humano, somos imagen y semejanza divina.

La Pastoral de la Iglesia y su vida cristiana está sostenida por la fe viva de tantas mujeres, de nuestras madres quienes nos muestran su vocación de formadoras de personas dignas, en el ejemplo de María Santísima educadora de su Hijo Jesús. Gracias por ser don de Dios y salvaguarda de la creación.

A todas ellas nuestra gratitud, admiración y nuestras humildes oraciones.

+Edmundo Valenzuela, sdb

Arzobispo de la Santísima Asunción

(Fuente: Arzobispado de Asunción)