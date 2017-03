La Corte Suprema argentina ratifica, por unanimidad, la condena por abusos al cura Grassi

(J. Bastante/Sergio Rubín/Agencias).- Julio César Grassi es un abusador de menores. Lo ha confirmado, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El cura argentino ya fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por "abuso sexual agravado" contra los niños, pero permaneció en libertad condicional hasta 2013.

La sentencia es firme, y ya no caben recursos. Tras conocerse el fallo, el Obispado de Morón -diócesis a la que pertenecía Grassi- emitió un breve comunicado en el que destaca que "desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis", al tiempo que el obispo, Luis Eichhorn, "le prohíbe el ejercicio público del ministerio".

En la nota, se añade que "la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe", y se afirma que "el Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública."

El escándalo estalló en 2002, cuando una investigación periodística difundió varias denuncias de menores huérfanos, que estaban bajo el cuidado de Grassi en la Fundación Felices los Niños. El caso se hizo público después de que un joven relatara en un programa de televisión cómo fue abusado por el sacerdote cuando tenía 15 años.

Sin embargo, Grassi gozó de libertad condicional hasta que fue detenido en 2013, una vez que el fallo fue ratificado en tres instancias. Tras la confirmación definitiva de la Corte Suprema, le restarían doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, y según informa Sergio Rubín en Valores Religiosos, el caso Grassi siempre dividió a la Iglesia entre los que lo consideraron culpable y los que creían en su inocencia. Como la cuestión era tan polémica, la cúpula del Episcopado decidió encargarle a un destacado penalista, Marcelo Sancinetti, un estudio del caso tras lo cual concluyó que el sacerdote era inocente.

Fuentes eclesiásticas dijeron que el pedido a Sancinetti -que volcó su trabajo en cuatro voluminosos tomos- nunca tuvo el propósito de defender la inocencia de Grassi, sino de hacer un aporte a la justicia ante un caso tan resonante por la repercusión que tuvo la denuncia.

Acaso por lo controvertido internamente que resultaba el tema llevó al obispo de Morón, Luis Eichhorn, del cual depende Grassi, a dilatar el juicio eclesiástico, cuyo veredicto es determinante para disponer o no la expulsión expulsión del sacerdote del ejercicio de su ministerio.

Eichhorn apeló al argumento de que no era conveniente avanzar decididamente en el juicio eclesiástico mientras estaba actuando la justicia para no aparecer interfiriendo, un criterio aceptado por los canonistas, aunque no necesariamente de observancia obligatoria.

Ahora, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las instancias judiciales se cumplieron y todo indica que el proceso interno se acelerará, Por el bien de la Iglesia, es importante que concluya rápidamente.



Comunicado del Obispo de Morón: