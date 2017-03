Porras califica la escasez de alimentos en Venezuela como un "retroceso incomprensible"

(C. Doody/Agencias).- Conmovido por la fraternidad de la que son capaces los venezolanos, pero a la vez consternado de que los ciudadanos de un país de "tantas posibilidades" tengan que recurrir a organizaciones benéficas para poder comer. Así ha quedado el cardenal Porras tras la puesta en marcha del programa "Olla solidaria", un proyecto de la Iglesia de Mérida que tiene el fin de mitigar el hambre y la desnutrición que tanto se sufre en el país.

La campaña "Compartir 2017" que hace la iglesia a través de pastoral social Cáritas, tiene su objetivo en esas ollas de las cuales en Mérida se alimentan entre 300 y 400 personas aproximadamente cada semana.

Así lo dio a conocer el cardenal Baltazar Porras Cardozo, quien destacó que el programa permite colaborar y estar cerca de quienes tienen más necesidad, aparte de que genera sentido de fraternidad, ayuda mutua y de servicio "que nos hace falta", resaltó.

Porras dijo que "Olla solidaria" es una experiencia que la iglesia ha puesto en marcha en toda América Latina, sobre todo en países que han estado en situaciones similares a la que actualmente vive Venezuela, donde a diario se ven personas comiendo de la basura, niños desnutridos, personas mal alimentadas y con bajo peso, entre otras situaciones que demuestran las crisis que vive el pueblo venezolano.

"Ha habido una gran creatividad en la archidiócesis y la ciudad con las distintas experiencias que se están haciendo en todas las parroquias, en sitios populares y en urbanizaciones también, atendiendo con un granito de arena, una vez a la semana, a niños desnutridos, a los ancianitos y a personas que están en soledad. Yo estoy conmovido porque la generosidad de la gente, a pesar de la escasez que tenemos, es muy grande cuando está la necesidad del otro", expresó el cardenal Porras.

Para dar fe del beneficio del programa, el representante de la Iglesia relató que hace poco en el litoral guaireño vio la satisfacción de madres de niños que tenían varios kilos menos de peso y fueron atendidos con el programa por un mes y lograron recuperarse. "Ver la cara de satisfacción nos conmueve, por eso estamos buscando como seguir con estos servicios", acotó.

El sistema lleva al retroceso

Tener que implementar programas para alimentar a los venezolanos fue calificado por el cardenal Baltazar Porras como algo incomprensible en un país con tantas posibilidades.

Lamentó que el pueblo esté inmerso "en un sistema que en lugar de llevarnos al progreso, nos lleva al retroceso en todos los órdenes y sobre todo en ese orden social que tiene que ver con el respeto y el cuido de los ciudadanos", manifestó el cardenal Porras Cardozo, quien resaltó la enorme gratitud de quienes reciben un plato de comida.

"Me parece bien que el Vaticano continúe buscando los modos para hacer más efectiva esa mediación"

El sacerdote jesuita José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), afirmó este domingo que la sociedad venezolana tiene que ver en la posibilidad del diálogo, del entendimiento, la visión concertada entre los distintos actores políticos y sociales necesaria.

En entrevista publicada en el diario 2001 Virtuoso sostiene que nadie en su sano juicio se puede oponer a que dialoguemos y lleguemos a acuerdos racionales y civilizados sobre nuestros problemas.

En este sentido sostiene que el diálogo se planteó en el país como una suerte de instancia extra-institucional para la resolución de los conflictos políticos. Y uno se pregunta: ¿Para qué está el Parlamento, que se supone que tiene representación plural de la sociedad venezolana y es el espacio idóneo?.

"Entonces nos enfrentamos con la terrible contradicción que en la AN no hablamos. En el Parlamento el Gobierno rechaza sistemáticamente cualquier intento de acuerdo y de grandes temas políticos, en instrumentos para salir de la crisis; pero, por otra parte, te llamo al diálogo en una mesa paralela, entonces, ¡qué sentido tiene eso! Eh, se invita al diálogo, pero por otra parte no se reconocen los espacios electorales consagrados en la Constitución. Te invito al diálogo, pero por otros canales cuestionables, suspendo abruptamente la consulta al referendo", indicó en su diálogo con este medio impreso.

Para el sacerdote el problema fue "que se planteó el diálogo como una salida mágica extra institucional, fuera de los espacios políticos tradicionales. No era un planteamiento para nada correcto. En este sentido, la oposición le ha tocado cargar los errores mayores de esa decisión, por la simple y llana razón que lo asumió ingenuamente, sin estrategia, sin método, o por lo menos sin haber meditado suficiente. Por eso resultó un fracaso".

A su juicio los temas, los grandes conflictos y problemas sociales no tienen un solo y único responsable.

"En este caso, la oposición ha sido fuertemente cuestionada por su electorado por la manera cómo ha conducido las expectativas, los mecanismos propuestos y la incapacidad final para llevarlos a cabo, además de un manejo político no acertado. Pero, evidentemente el principal responsable de esta situación es el Gobierno que ha cercenado los espacios políticos democráticos, cercenado las posibilidades del Parlamento supliéndolo con el Tribunal Supremo de Justicia, cercenado las posibilidades de los tribunales, ha implementado una política de arrinconamiento de la oposición, ha violado los derechos humanos y sobre todo, se empeña en mantener un sistema económico y social que complica todavía mucho más el escenario porque genera mucha frustración. Hay que poner las cargas donde deben".

Considera además que "hubo sobreexceso de fe por parte del Vaticano al principio de este proceso. Yo creo que ese es el papel de la Iglesia, sobre todo porque el Papa ha sido un hombre convocante al diálogo en grandes conflictos del mundo, y ante la petición de las partes su papel era fundamentalmente posibilitar eso. Me parece bien, loable, dado el sitial que tiene el Papa en el liderazgo mundial. Me parece bien que el Vaticano continúe buscando los modos para hacer más efectiva esa mediación".