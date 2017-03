Denuncian el secuestro de otro sacerdote en México

La Diócesis de Tampico, en el estado mexicano de Tamaulipas, ha informado este miércoles del secuestro del sacerdote Óscar López Navarro, de 40 años, que tuvo lugar el martes a última hora de la noche a pocos metros del convento Misioneros de Cristo Mediador, ubicado en el puerto de la ciudad.

El obispo José Luis Dibildox Martínez, que ha anunciado el secuestro de López Navarro, ha pedido orar por la liberación del párroco. "Ya hay comunicación con los secuestradores e incluso con el cura, que se encuentra bien", ha señalado, según recoge el diario 'La Jornada'.

El propio obispo ha negado conocer la cantidad que solicitan los secuestradores, aunque el párroco de la iglesia Santiago Apóstol, Ángel Varagas Uribe, ha apuntado a que "es bastante dinero el que nos piden, no revelamos la cantidad".

El sacerdote, que pertenece al decanato Santiago Apóstol de Altamira, fue secuestrado sobre las 22.00 horas cuando se dirigía al convento.

El párroco Ángel Vargas Uribe denunció ante la prensa que no se debe tener miedo a hablar de este tipo de casos y ha pedido a los secuestradores que respeten la vida de López Navarro.

"No sabemos las causas por las que se lo llevaron, no tenía problemas con nadie", ha lamentado. "No tenemos miedo, pero es algo a lo que todos estamos expuestos, aunque nosotros no tenemos enemigos, pagamos puntualmente nuestros impuestos", ha señalado.

El pasado mes de enero la Diócesis de Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila (norte), confirmó la muerte de otro sacerdote, Joaquín Hernández Sifuentes, desaparecido diez días atrás.

El pasado mes de septiembre otros tres sacerdotes fueron asesinados en los estados de Veracruz y Michoacán, después de haber sido denunciada su desaparición. El cuerpo de José Alfredo López, desaparecido en Michoacán, fue hallado con ocho impactos de bala.

Por su parte, los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez fueron asesinados tras ser secuestrados en el municipio de Poza Rica de Hidalgo junto a un chófer de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en el estado de Veracruz. (RD/Ep)