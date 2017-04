Los obispos paraguayos piden al presidente “dar la cara” para frenar la violencia en el país

(J. Bastante).- "No dejemos que esto se vaya de las manos". Los obispos paraguayos pidieron al presidente Horacio Cartes "dar la cara" para detener la violencia generada en el país tras lo que algunos llaman "golpe parlamentario" para forzar el cambio en la Constitución que permita su reelección.

Junto a un comunicado del episcopado en pleno, su presidente y arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, recordó a Cartes que "que este es el momento en el que él debe dar la cara y parar este momento de violencia".

El religioso señaló que la Iglesia Católica está preocupada porque considera que no es prudente el proceso de la enmienda para la reelección presidencial que se está realizando porque creó crispaciones en la sociedad.

Con respecto a los hechos violentos ocurridos alrededor del Congreso, el arzobispo solicitó a la ciudadanía "comenzar a rezar y pedir a Dios a través de María Santísima que en la zona de Asunción haya paz y calma, que todo esto que estamos viendo no proceda en lo peor".

"Pedimos a la Policía por favor que haya paz y cordura, a las autoridades de la Policía que no den ninguna orden o indicación de poder utilizar las armas en contra de los manifestantes", indicó el prelado.

Por su parte, y en una nota pública, "los Obispos del Paraguay hacemos un llamado urgente a la paz. Repudiamos todo acto de vandalismo y violencia. La violencia engendra más violencia. No es el camino de la democracia. Invitamos a realizar responsablemente cualquier manifestación como resistencia activa NO VIOLENTA. La paz está por encima de todo interés particular o partidario, hasta por encima de la legalidad invocada".

"Hoy observamos con dolor la confrontación pública y queremos pedir a todos, autoridades y pueblo, que no hagamos uso de la violencia, cuidemos la integridad de la vida de todos, que las manifestaciones no se transformen en campo de batalla. Respetemos la vida", urgieron.

Comunicado de los Obispos del Paraguay