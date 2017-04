El obispo de Manchester (EEUU) no permitirá iglesias santuario

El obispo católico Peter Libasci, líder de la Diócesis de Manchester (New Hampshire) dijo que no permitirá a los inmigrantes ilegales refugiarse en sus iglesias.

En una carta a sus parroquias, Libasci dijo que la Iglesia no puede proporcionar protección a los inmigrantes indocumentados requeridos por las autoridades migratorias, ya que podría someter a los funcionarios religiosos a la persecución penal así como a graves multas por albergar a los indocumentados.

"No hemos designado nuestras iglesias como iglesias 'santuario' en el sentido de la palabra, ya que crea una falsa esperanza de que podemos protegerlos de las acciones policiales," escribió Libasci.

"'Santuario' no es una designación reconocida por la ley y no proporciona esta protección legal".

"Es triste la Iglesia Católica esté tomando esta posición, pero no es sorprendente", dijo al Union Leader de New Hamphire, Eva Castillo, directora ejecutiva de la Alianza New Hampshire para inmigrantes y refugiados.

La carta llega después de que el jueves la iglesia católica de Santa Ana-St. Augustin, con un gran número de miembros hispanos en Manchester, New Hampshire, se declaró como iglesia santuario, de acuerdo con su pastor, el reverendo Joseph Gurdak, un franciscano capuchino.

La semana pasada, Gurdak dijo que los padres de familia que temen una posible deportación han proporcionado instrucciones notariales a él y su personal para la protección de sus hijos. Los poderes notariales explican las finanzas de la familia así como qué se debe hacer en caso de que los padres sean arrestados por autoridades migratorias. "Para muchos inmigrantes indocumentados con hijos nacidos en los Estados Unidos, esta es su única opción", agregó.

"Este es un acto de desobediencia civil, y nuestro pedido a todas autoridades religiosas ha sido que se pronuncien si están de acuerdo para asumir esta función. De ser así tienen que hacerlo públicamente", añadió Castillo en referencia la solicitud que hizo su organización a distintos centros religiosos para que dieran albergue a los indocumentados.

Por su parte y a pesar de hacer publica su negativa a la protección de inmigrantes indocumentado, el Obispo Libasci dijo que su iglesia sigue comprometida en apoyar una reforma migratoria integral, pero no a que indocumentados se refugien en sus instalaciones. (RD/Diario de NY)