L'Osservatore arremete contra la "violencia" del régimen de Maduro

L'Osservatore Romano, el diario del Vaticano, que refleja la mirada del papa Francisco sobre los acontecimientos mundiales, sigue de cerca las protestas en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro de los últimos días.

En una nota titulada "No se detienen las protestas en Venezuela" de su edición de este viernes 14 de abril, menciona que ya son cinco las personas muertas en las manifestaciones y cita al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara: "Marchamos durante cuatro horas sin ningún tipo de confrontación. Pasamos por el comando de la Guardia Nacional y por la sede del SEBIN (policía política) y de la Procuración y no pasó nada. Esto demuestra que el que desencadenó la violencia es el régimen, no fuimos nosotros".

Tras recibir el año pasado a Nicolas Maduro en la Santa Sede y haber enviado mediadores para intentar superar la crisis que atraviesa Venezuela, el papa Francisco parece haber tomado cierta distancia del régimen chavista.

El texto completo del artículo del L'Osservatore Romano dice así:

Se elevó a cinco en las últimas horas el número de personas muertas durante las manifestaciones contra el gobierno que comenzaron el 1° de abril en Venezuela. La última víctima es un hombre de 32 años que murió en el estado Lara, en el nordeste del país, después de haber sido herido por una bala disparada por las fuerzas del orden durante una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro. Por tanto, la tensión sigue siendo alta en el país, entre otras cosas, porque las protestas siguen sin disminuir. A pesar de la caída de lluvia de una manera intermitente, miles de personas se manifestaron ayer en Caracas contra el "golpe de Estado continuo" del gobierno. Contrariamente a lo que ocurrió en las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en los días pasados, no hubo enfrentamientos significativos con las fuerzas del orden, a excepción de algunas refriegas con la Guardia Nacional al final de la marcha, cuando un grupo de manifestantes trató de bloquear el tráfico en la autopista Francisco Fajardo, la arteria principal de la capital. Es la primera vez, también, que la oposición logra cruzar la ciudad de este a oeste, penetrando de este modo en el municipio de Libertador, bastión chavista en Caracas, sin ser obstaculizado por los puestos de control policiales. "Marchamos durante cuatro horas sin ningún tipo de confrontación. Pasamos por el comando de la Guardia Nacional y por la sede del SEBIN (policía política) y de la Procuración y no pasó nada. Esto demuestra que el que desencadenó la violencia es el régimen, no fuimos nosotros", dijo el vicepresidente de Parlamento, Freddy Guevara, en un breve discurso al final del evento. Pocas horas antes, los llamados "colectivos", grupos de civiles armados

en apoyo del gobierno del presidente Maduro, fueron acusados que atacar a algunos partidarios de la oposición en Caracas y entregarse a la Guardia Nacional. Al igual que en otros lugares del país, en el barrio de Cuaricuao, grupos de jóvenes opositores protestaron contra el gobierno durante la noche, con la quema de neumáticos y montículos de basura en la calle. Durante algunas de estas protestas, civiles armados intervinieron disparando

en el aire para dispersar a los manifestantes y han esposado a algunos. Los residentes de la zona tienen filmadas y fotografiadas sus acciones y las imágenes se distribuyeron en las redes sociales. Al menos tres manifestantes fueron capturados por los colectivos y puestos en libertad unas horas más tarde.

(RD/Agencias)