Los obispos argentinos lamentan la profunda polarización de la sociedad

(Sergio Rubin, en Clarín).- En el marco de las celebraciones de Semana Santa, la Iglesia argentina -a través de sus principales autoridades- advirtió de las consecuencias negativas del mantenimiento de la confrontación en el país, al pedir bajar el nivel de las disputas verbales y avanzar en la reconciliación nacional.

El presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, afirmó que "un país dividido no encuentra ni da soluciones a los problemas de la gente". Mientras que el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, señaló, sin vueltas, que "si no hay reconciliación no hay patria, no hay futuro".

Los señalamientos de Arancedo y Poli -no fueron los únicos obispos que lo hicieron- se producen después de manifestaciones opositoras muy agresivas, como las del 24 de marzo, cuando se comparó al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura. Y epítetos temerarios de simpatizantes kirchneristas, que refieren -por caso- a la inminencia de "un enfrentamiento civil".

A su vez, el Gobierno decidió subir el tono de sus críticas a la oposición y, sobre todo, polarizar con el kirchnerismo por un presunto beneficio electoral.

En su mensaje pascual, Arancedo lamentó los "desencuentros" y el hecho de que a los argentinos les cueste encontrarse "desde la diversidad". Y señaló que "un país dividido no encuentra ni da soluciones a los problemas de la gente, especialmente de los más necesitados. Es necesaria y urgente recrear una cultura que tenga su fuente en el diálogo y el respeto, en la honestidad y la ejemplaridad, en el marco institucional de los poderes del Estado, como expresión de una auténtica vida en democracia".

Por su parte, Poli dijo al término del Vía Crucis: "Convencidos de la verdad de las enseñanzas de Cristo desde la Cruz, seguimos pensando que la reconciliación es el camino de la paz, la justicia y un futuro prometedor para todos, sin exclusión. Si no hay reconciliación no hay patria, no hay futuro", sostuvo el cardenal Poli en su reflexión final en la Plaza de Mayo.

Y completó: "No vacilamos en decir a nuestros representantes de la sociedad civil que el camino de un futuro prometedor se abre con la justicia, con el perdón y la reconciliación, para que las heridas del pasado se curen desde adentro, desde lo más profundo y desde una deseada paz verdadera que es madre del amor que lo puede todo: amor a la Nación que queremos alcanzar".

Frente a este cuadro, para el obispo de 9 de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi, es necesario que la Iglesia se convierta en "instrumento de unidad", en un país donde "algunos hablan de las grietas cada vez más hondas que nos separan a los argentinos y que muchas veces se busca ahondar como una forma estratégica de tener preponderancia sobre los otros".

Las divisiones, enfrentamientos y falta de reconciliación siempre preocuparon a los obispos. Y criticaron especialmente a los gobiernos kirchneristas que fueron muy confrontativos y nada dialogantes. Con el nuevo gobierno y el hecho de que Macri convirtió a la búsqueda de la unión nacional en uno de sus pilares de gestión, se les abrió una esperanza.

Pero ahora, como surge de sus pronunciamientos, su preocupación recrudece. Esta problemática será objeto de estudios en las próximas asambleas de obispos con el propósito de hacer una contribución a la convivencia de los argentino. O como dice el Papa Francisco, a la cultura del encuentro.