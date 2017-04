Evo invita a los obispos bolivianos a estudiar los mensajes "por la vida y por la humanidad" del Papa

(C.D./ANF).- La Inquisición, las represalias y la guillotina. A eso le suena a Evo Morales el discurso de la Iglesia boliviana en pleno debate sobre el aborto en el país. Mensaje que contrasta absolutamente con el del Papa Francisco.

Para el líder indígena, los obispos deben hacer más caso a la teología de Bergoglio, para cumplir con su deber de "hacer aportes importantes para el bien de la vida".

"No quiero recordar el Tribunal de la Santa Inquisición, no quisiéramos debatir con ellos otras represalias a las que la humanidad estaba sometida en tiempos pasados, no quiero debatir del tema de la guillotina", afirmó Morales, al referirse a la exclusión de la Iglesia del debate sobre la interrupción del embarazo en una comisión del Legislativo.

La polémica por el aborto sigue en el país, y en esta ocasión el presidente afirmó que algunos miembros de la Iglesia católica deberían hacer seguimiento a los mensajes del Papa Francisco.

"Por lo menos la Iglesia católica debería hacer seguimiento a los mensajes del hermano Papa Francisco sobre distintos temas importantes si se habla de la vida, de la justicia y de la igualdad", expresó Morales, consultado sobre la exclusión de esa institución del debate sobre la ampliación de causales del aborto.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció mediante un comunicado que la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo excluyó a la Iglesia católica del debate sobre el aborto, y consideró ese hecho como un acto de discriminación a la inmensa mayoría de la población boliviana en razón de sus ideas religiosas.

"La Iglesia católica, especialmente los jerarcas, deberían más bien hacer aportes importantes para el bien de la vida. No quiero recordar el Tribunal de la Santa Inquisición, no quisiéramos debatir con ellos otras represalias a las que la humanidad estaba sometida en tiempos pasados, no quiero debatir del tema de la guillotina. Siento que algunos de la Iglesia católica todavía no entienden esos mensajes por la vida y por la humanidad", insistió el presidente boliviano.

En marzo pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los católicos, que rechazan la ampliación de causales del aborto en Bolivia, revisar la reflexión del Papa sobre este tema para adecuar sus creencias religiosas al siglo XXI.

En noviembre de 2016, en la Carta Apostólica Misericordia et misera, el Papa concedió a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto de manera indefinida, sin negar el mal moral que representa.

Luego el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes, manifestó que las declaraciones de García sobre el aborto sólo buscan mostrar en el país como si existieran dos iglesias católicas y aseguró que la autoridad tergiversó el mensaje de Francisco.

Por otro lado, ayer se supo que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, anunció su decisión de desistir en su intento de aprobar las reelecciones presidenciales. Una decisión celebrada por el senador Juan Carlos Galaverna, quien indicó que, en su toma de postura, la posición del Vaticano, con el papa Francisco, "fue gravitante para su decisión".

Sostuvo asimismo que ante este nuevo escenario, la Corte Suprema de Justicia tiene absoluta libertad para resolver "con decencia" sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en dicha instancia y "ya no tienen excusas de tener la presión del Ejecutivo", puntualizó.

Dijo que no se debe descartar que Cartes se candidate para el Senado, y no cree que salga del escenario político.