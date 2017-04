El Papa recuerda al presidente de Brasil que "no se puede confiar en la mano invisible del mercado"

(C. Doody/Agencias).- "No se puede confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado". El Papa Francisco ha vuelto a insistir en esta advertencia, que ya lanzara en la Evangelii Gaudium, esta vez en una carta que dirigida a Michel Temer. En la misma, el pontífice advierte al presidente brasileño del peligro de adoptar "soluciones superficiales" a las crisis que azotan al país.

En la misiva, el Papa pide a Temer que no tome más medidas que perjudiquen a los sectores más golpeados por la crisis. La misiva del Sumo Pontífice, en respuesta a una enviada por el mandatario, además rechaza una invitación a visitar el país.

"Soy muy consciente de que la crisis que atraviesa el país no se resuelve de manera sencilla, ya que tiene raíces sociales, políticas y económicas, y que no le corresponde a la Iglesia o al Papa dar una receta concreta para resolver algo tan complejo", asegura en su mensaje Francisco, que explica que por cuestiones de agenda no podrá asistir a la conmemoración por los 300 años de la Virgen de Aparecida.

"Pero no puedo evitar pensar en tantas personas, especialmente los más pobres, que a menudo se encuentran completamente abandonados y que son los que pagan el precio más amargo y desgarrador de algunas soluciones fáciles y superficiales a las crisis que van más allá de la esfera puramente financiera", agregó el Papa de acuerdo conlo publicado por el portal O Globo.

Francisco aseguró al presidente que incluye de modo especial de Brasil en sus oraciones y recordó una petición a la Virgen Aparecida cuando se inauguró el santo patrón de la imagen de Brasil en los jardines del Vaticano el año pasado. En ese momento, Francisco pidió a Aparecida continuar con su trabajo para proteger al país y al pueblo brasileño "en este momento triste".

Al terminar la carta, el Sumo Pontífice citó una exhortación apostólica que asegura que "ya no se puede confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado" y agregó que el crecimiento equitativo requiere más que el crecimiento económico, en lo que pareció un tono crítico respecto del plan de ajuste lanzado por el gobierno brasileño.