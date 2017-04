Roma amanece empapelada con carteles de apoyo a Francisco, "un Papa de amor, tolerancia y misericordia"

(Cameron Doody).- "¡Gracias Papa Francisco! Por tu compromiso verdaderamente cristiano con el amor y la misericordia, tantas veces reclamado por Jesús en la Biblia". Este es el mensaje que ha aparecido esta semana en un millar de carteles, que han sido colgados por las calles de Roma y el Vaticano durante la Pascua.

Se trata de un proyecto de la Global Tolerance Initiative, organización que acaba de nombrar al Pontífice "Campeón Mundial de la Tolerancia" con ocasión de esta Semana Santa.

Además del elogio por su mensaje autenticamente evangélico, los letreros también celebran la sabiduría del actual Papa, tantas veces demostrado en estos cuatro años de su pontificado.

"Que todos los cardenales, obispos y sacerdotes lean nuestra Santa Biblia con los ojos, corazones y mentes abiertos y sigan con amor tus sabios consejos", reza el texto, escrito tanto en italiano como en inglés.

"Oremos todos por ti y por la Iglesia con 'corazones que piensan y mentes que aman'", se lee al final del mensaje, que además va acompañado de tres fotos del obispo de Roma en blanco y negro, tomadas durante su viaje a Tierra Santa en 2014.

Según ha explicado la Global Tolerance Initiative, además de estos 300 carteles desplegados en varios puntos de la Ciudad Eterna, otros 700 más han sido distribuidos entre sacerdotes, obispos, estudiantes, medios y activistas. La "acción de arte callejera", como la definen, forma parte de un proyecto más amplio en el que recuerdan a héroes "olvidados y escondidos de diferentes culturas", como el Dalái Lama, la joven activista pakistaní Malala Yousafzai o el obispo William Shomali, vicario patriarcal del Patriarcado Latino de Jerusalén.

"Celebramos con esta acción un Papa de amor, tolerancia y misericordia", declaró el fundador de la Global Tolerance Initiative, Hubertus Hoffmann, a la web Globalo. "Representamos a la mayoría de la gente, no solo católicos, que admiramos al Papa por su visión clarísima del cristianismo, con su hermoso rostro sonriente de profunda humanidad", prosiguió. "En tiempos de tantas crisis, guerras, refugiados y odio, es nuestro Faro de Esperanza de Semana Santa 2017, seas cristiano o no".

A diferencia con los carteles anónimos anti-Francisco que aparecieron en la capital italiana a principios de febrero, los nuevos rótulos cuentan con todos los permisos de las autoridades romanas, quienes han permitido, además, que sigan colgados hasta el día 22 de este mes.

La nueva alabanza de su "promoción creíble del amor y de la tolerancia", como explica la Global Tolerance Initiative, también se ajusta más a la realidad de estos cuatro años de la "primavera" de Francisco. Tiempo en el que el Papa no se ha cansado de repetir su mensaje de acogida, acompañamiento y misericordia para todos.

